В Подмосковье женщина задушила 10-месячную дочь и закопала её в сугробе

Жительница деревни Гаврино задержана по подозрению в убийстве дочери-младенца.



Как сообщает СК по Московской области 5 декабря, 34-летняя женщина ушла гулять с 10-месячным ребенком накануне под Павловским Посадом. Через несколько часов её родственница обратилась в полицию, так как женщина домой не вернулась и на звонки не отвечала.



Тело ребенка нашли в ходе поисков, а позже задержали и её мать.



По версии следствия, во время прогулки жительница Гаврино задушила свою дочь, после чего закопала её тело в сугробе с ближайшем лесу.

