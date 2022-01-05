В Подмосковье женщина задушила 10-месячную дочь и закопала её в сугробе

Жительница деревни Гаврино задержана по подозрению в убийстве дочери-младенца.
Как сообщает СК по Московской области 5 декабря, 34-летняя женщина ушла гулять с 10-месячным ребенком накануне под Павловским Посадом. Через несколько часов её родственница обратилась в полицию, так как женщина домой не вернулась и на звонки не отвечала.
Тело ребенка нашли в ходе поисков, а позже задержали и её мать.
По версии следствия, во время прогулки жительница Гаврино задушила свою дочь, после чего закопала её тело в сугробе с ближайшем лесу.
«В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и рассказала следователю об обстоятельствах совершенного ею преступления», — сообщили в СК.
Подозреваемой планируют предъявить обвинение, а также выйти в суд для избрания ей меры пресечения.