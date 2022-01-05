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В Подмосковье женщина задушила 10-месячную дочь и закопала её в сугробе

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Жительница деревни Гаврино задержана по подозрению в убийстве дочери-младенца.

Как сообщает СК по Московской области 5 декабря, 34-летняя женщина ушла гулять с 10-месячным ребенком накануне под Павловским Посадом. Через несколько часов её родственница обратилась в полицию, так как женщина домой не вернулась и на звонки не отвечала.

Тело ребенка нашли в ходе поисков, а позже задержали и её мать.

По версии следствия, во время прогулки жительница Гаврино задушила свою дочь, после чего закопала её тело в сугробе с ближайшем лесу.

«В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и рассказала следователю об обстоятельствах совершенного ею преступления», — сообщили в СК.

Подозреваемой планируют предъявить обвинение, а также выйти в суд для избрания ей меры пресечения.

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Комментарии (8)

AlBerkut
Вроде как задержанная и признавшаяся в убийстве самка человека (матерью её назвать сложно) работает учителем🤔
Однако, здравствуйте ©
Хорошая учительница, такая детей точно научит🤔
263836471
Почему так: кто-то родить не может, а кому-то дети - обуза...
alexpv
Православные скрепы, да блин когда же уже закончится благополучие и стабильность в этой стране.
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