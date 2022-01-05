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В Алма-Ате начались новые столкновения. Сообщается о десятках пострадавших

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматинской области режим чрезвычайного положения из-за беспорядков минувшей ночью.

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Как сообщает 5 января официальный сайт главы государства, режим ЧП будет действовать с 12:30 5 января до 00:00 минут 19 января 2022 года. На это время будут усилены общественный порядок и охрана особо важных государственных и стратегических объектов, введены ограничения на свободу передвижения, запрет массовых мероприятий, продажи оружия и боеприпасов, а также особый режим оборота лекарств и алкоголя. Кроме того, в области действует комендантский час с 23:00 и до семи утра.

Несмотря на действия правительства, митингующие продолжают стягиваться в центр Алма-Аты. В соцсетях опубликованы видео и фото группы молодых людей, один из которых держит в руках щит спецназа.

Другие участники марша передвигаются на специальной технике, которая предположительно также была захвачена у силовиков. По информации РИА Новости, уже начались новые столкновения протестующих с полицейскими, силовики применяют спецсредства, несколько сотрудников полиции были захвачены и избиты митингующими.

RT со ссылкой на соцсети передаёт, что в казахстанском Актобе митингующие попытались взять штурмом здание местной администрации (акимата).

В то же время МВД Казахстана заявило о более чем 200 задержанных во время незаконных акций протеста. «По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования», — сообщает пресс-служба.

По данным «Sputnik Казахстан», во время вчерашних беспорядков в стране пострадали 137 полицейских и 53 гражданских лица. В больницы обратились 190 человек, госпитализированы 40 из них, семь находятся в реанимации, включая четырёх силовиков.

Напомним, после массовых акций протеста 5 января правительство страны ушло в отставку, а реализацию газа через электронную площадку перенесли на год.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо: с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты хотели снижения ее до 50–60 тенге ($0,11–0,13). Минэнерго страны объяснило, что цена на газ с начала года формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.

4 января правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр после встречи с протестующими. В ходе встречи были даны гарантии того, что лица, вышедшие на акцию, не будут привлечены к ответственности. Тем не менее акции протеста продолжаются.

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Комментарии (1)

Opioman
Надеюсь у них получится лучше чем в Беларуси.
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