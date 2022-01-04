FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -5
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Необычный покупатель в петербургском гипермаркете выбирает продукты носом

6
Печать

Петербуржцы закончили доедать новогодние салаты и отправились по магазинам. Любопытную сценку снял читатель «Фонтанки» Виктор в гипермаркете на Обводном канале днём 4 января.

На видео — собака в продуктовой тележке. «Хозяйка говорит: «Мясо выбираем», — рассказал Виктор.

Читатель «Фонтанки» Виктор

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

VVM1962
а потом в эту телегу продукты складывают.
bluxer
Носом, значит?.. Еще не худший вариант.
Денеб
Великовата псина для тележки......Изрядная дворняга......
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний