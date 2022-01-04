Превратить обычный день в приключение. В Шушарах мужчина регулярно врывается в парадную через окно

Видео местных жителей из парадной дома 17/4 по Ростовской улице публикует 4 января «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На кадрах запечатлён мужчина, пролезающий в дом через окно. Аналогичная вылазка была зафиксирована камерой в декабре. По словам соседей, нетрезвому сыну не открывают дверь родители, и он любыми путями пробирается домой после ночных похождений.

«Управляющая компания только заменила окно, и вот опять. Я услышал грохот утром и вышел. Окно выбито, и лифт на шестой этаж уехал. Я туда — стоят его родители, и он буровит, в драку лезет. Мне сказали, что сами разберутся, попросили уйти. В УК сказали, что будут разбираться после праздников. За первое окно, я так понял, ему не выставляли ничего», — рассказал «Мегаполису» житель дома.

