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Превратить обычный день в приключение. В Шушарах мужчина регулярно врывается в парадную через окно

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Житель многоэтажки в Шушарах предпочитает возвращаться домой через окно. Соседи готовятся выставить ему счёт за разбитые стёкла.

Видео местных жителей из парадной дома 17/4 по Ростовской улице публикует 4 января «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На кадрах запечатлён мужчина, пролезающий в дом через окно. Аналогичная вылазка была зафиксирована камерой в декабре. По словам соседей, нетрезвому сыну не открывают дверь родители, и он любыми путями пробирается домой после ночных похождений.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Управляющая компания только заменила окно, и вот опять. Я услышал грохот утром и вышел. Окно выбито, и лифт на шестой этаж уехал. Я туда — стоят его родители, и он буровит, в драку лезет. Мне сказали, что сами разберутся, попросили уйти. В УК сказали, что будут разбираться после праздников. За первое окно, я так понял, ему не выставляли ничего», — рассказал «Мегаполису» житель дома.

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Комментарии (9)

MCF_88
Недвано было видео, где судя по всему в эту же парадную так же вламывается какая-то школота. Видимо, они родственники. Обычная понаприехавшая из деревень лимита.
iphonedimona
Синяк пропил таблетку от домофона. У меня в парадной такой жил. А окна не было.
Батарейкин
Буровит - буровик может?
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