В России 2021 год обновил рекорды тепла

В последние годы метеорологи всё чаще фиксируют рекорды тепла — как суточные, так и месячные, и годовые. В России, где рост температуры в среднем в два раза и более превышает общемировую динамику, в некоторых городах и населённых пунктах 2021 год стал самым тёплым за всю историю инструментальных наблюдений за погодой. Об этом 4 января сообщает Центр «ФОБОС».



Например, во Владивостоке год закончится со средней температурой плюс 6,2 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем у прежнего рекордсмена — 2007 года. Эта тенденция характерна не только для Дальнего Востока, но и для европейской части России. Рекордно тёплым стал минувший год в Астрахани: средняя температура составила плюс 12,4, что на 0,2 градуса выше, чем в 2020 году.

