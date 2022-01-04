В России 2021 год обновил рекорды тепла

В последние годы метеорологи всё чаще фиксируют рекорды тепла — как суточные, так и месячные, и годовые. В России, где рост температуры в среднем в два раза и более превышает общемировую динамику, в некоторых городах и населённых пунктах 2021 год стал самым тёплым за всю историю инструментальных наблюдений за погодой. Об этом 4 января сообщает Центр «ФОБОС».
Например, во Владивостоке год закончится со средней температурой плюс 6,2 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем у прежнего рекордсмена — 2007 года. Эта тенденция характерна не только для Дальнего Востока, но и для европейской части России. Рекордно тёплым стал минувший год в Астрахани: средняя температура составила плюс 12,4, что на 0,2 градуса выше, чем в 2020 году.
«В Москве средняя температура воздуха 2021 года составила +6,5 градуса, это выше нормы на 0,2 градуса, и с таким показателем ушедший год попадает в категорию «нормальных», то есть соответствующих климатической норме. Это был второй после 2017 года «нормальный» год за последние 9 лет. Все остальные годы этого периода были «тёплыми», — отмечают метеорологи.
В Петербурге, напомним, ушедший декабрь признан самым холодным за последние 9 лет, также он попал в пятёрку наиболее морозных в XXI веке.