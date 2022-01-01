Ушедший декабрь попал в топ-5 самых холодных в Петербурге

«Средняя температура воздуха последнего месяца года составила -7,5°, что на 5° ниже климатической нормы. При этом холоднее всего было 26 декабря, когда температура опустилась до -23,1°. В этот день среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 14°! А самый тёплый день наблюдался 16 декабря, тогда воздух прогрелся до +3,1°», — отметил синоптик.

В декабре 2021 года выпало 52 мм осадков, что соответствует норме. По высоте сформировавшегося снежного покрова, максимум которого 6–7 декабря составлял 30 см, последний месяц 2021 года стал самым снежным за последние 11 лет и занял четвёртое место в этом списке с начала столетия.