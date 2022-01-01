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Ушедший декабрь попал в топ-5 самых холодных в Петербурге

Ушедший месяц признан самым холодным за последние 9 лет в Петербурге, также он попал в пятёрку наиболее морозных в XXI веке. Об этом написал в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус первого января.

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«Средняя температура воздуха последнего месяца года составила -7,5°, что на 5° ниже климатической нормы. При этом холоднее всего было 26 декабря, когда температура опустилась до -23,1°. В этот день среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 14°! А самый тёплый день наблюдался 16 декабря, тогда воздух прогрелся до +3,1°», — отметил синоптик.

В декабре 2021 года выпало 52 мм осадков, что соответствует норме. По высоте сформировавшегося снежного покрова, максимум которого 6–7 декабря составлял 30 см, последний месяц 2021 года стал самым снежным за последние 11 лет и занял четвёртое место в этом списке с начала столетия.

Утром 1 января на метеостанции в Петербурге снежный покров составил 32 см. В городе намечается ухудшение погоды, к вечеру поднимется ветер.

© Фонтанка.Ру

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