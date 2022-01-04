Впервые в истории — более 60 женщин за год стали машинистами

Свыше 60 женщин допустили к самостоятельной работе в качестве машинистов в России. Об этом 4 января сказал глава РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.



«2021 год был уникален ещё и тем, что состоялся допуск женщин к работе по профессии машиниста», — заявил он.



Белозеров подчеркнул, что перед тем, как разрешить женщинам работать машинистами, в РЖД «исследовали условия». По его словам, они «изменились очень серьезно». Всего машинистом работает 61 женщина.



На вопрос Мишустина о том, большой ли конкурс на места, Белозеров ответил, что «многие хотят». «Многие боялись, но самые отважные — те, кто действительно хотел работать машинистами, согласились, прошли», — добавил глава РЖД.

