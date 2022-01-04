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В РЖД рассказали, когда в поездах начнут использовать места-капсулы

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Использовать современные вагоны с индивидуальными местами-капсулами РЖД начнут в 2023 году. Об этом 4 января глава компании Олег Белозеров заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Белозерова, это будет одноэтажный некупейный вагон. «Планируем, что в 2023 году этот вагон появится на наших линиях», — сказал глава РЖД.

Он также заявил, что в дальнем следовании в 2021 году запустили новую линейку двухэтажных поездов. Их особенность — повышенная шумоизоляция.

Концепт вагонов с местами-капсулами был разработан РЖД вместе с компанией «Трансмашхолдинг».

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