В РЖД рассказали, когда в поездах начнут использовать места-капсулы

Использовать современные вагоны с индивидуальными местами-капсулами РЖД начнут в 2023 году. Об этом 4 января глава компании Олег Белозеров заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.



По словам Белозерова, это будет одноэтажный некупейный вагон. «Планируем, что в 2023 году этот вагон появится на наших линиях», — сказал глава РЖД.



Он также заявил, что в дальнем следовании в 2021 году запустили новую линейку двухэтажных поездов. Их особенность — повышенная шумоизоляция.



Концепт вагонов с местами-капсулами был разработан РЖД вместе с компанией «Трансмашхолдинг».

