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«Омикрон» выявили в еще одном российском регионе

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Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксировали в Нижегородской области. Об этом 4 января в своем Instagram сообщил региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, первой заболевшей стала 28-летняя пациентка. Она не вакцинировалась от коронавируса, а ее самочувствие оценивается как средней степени тяжести.

Заболевание у девушки сопровождается вирусной пневмонией с 25-процентным поражением легких. В настоящий момент она получает лечение «согласно методическим рекомендациям Минздрава России».

«Заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области», — подчеркнул Мелик-Гусейнов.

В Петербурге также выявляли новый штамм коронавируса. В конце прошлого года выздоровела первая пациентка с «омикроном». Новый год пансионат «Балтиец», который стал обсерватором для людей с подозрением на новый штамм, встречал пустым.

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Комментарии (1)

Kuzma
ясное дело- если омикронщица,то обязательно непривитая.
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