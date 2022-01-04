«Омикрон» выявили в еще одном российском регионе

Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксировали в Нижегородской области. Об этом 4 января в своем Instagram сообщил региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, первой заболевшей стала 28-летняя пациентка. Она не вакцинировалась от коронавируса, а ее самочувствие оценивается как средней степени тяжести.
Заболевание у девушки сопровождается вирусной пневмонией с 25-процентным поражением легких. В настоящий момент она получает лечение «согласно методическим рекомендациям Минздрава России».
«Заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области», — подчеркнул Мелик-Гусейнов.
В Петербурге также выявляли новый штамм коронавируса. В конце прошлого года выздоровела первая пациентка с «омикроном». Новый год пансионат «Балтиец», который стал обсерватором для людей с подозрением на новый штамм, встречал пустым.