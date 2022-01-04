Володин спросил россиян о новогодних каникулах. Большинство всё устраивает

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 4 января запустил новый опрос в своем Telegram-канале. На этот раз он хочет узнать мнение россиян о продолжительности новогодних каникул.
На выбор есть три варианта:
пусть все остаётся как есть сейчас;
выходные слишком длинные, их необходимо сократить;
хорошо бы отдыхать эти дни в тёплое время года.
На данный момент побеждает первый вариант. Он набрал почти
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян, чтобы граждане сами могли выбрать удобные даты для отдыха.
Напомним, в ноябре Володин попросил подписчиков своего Telegram-канала высказаться о введении QR-кодов. Пост набрал более 700 тысяч комментариев.