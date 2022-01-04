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Володин спросил россиян о новогодних каникулах. Большинство всё устраивает

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин 4 января запустил новый опрос в своем Telegram-канале. На этот раз он хочет узнать мнение россиян о продолжительности новогодних каникул.

На выбор есть три варианта:

пусть все остаётся как есть сейчас;

выходные слишком длинные, их необходимо сократить;

хорошо бы отдыхать эти дни в тёплое время года.

На данный момент побеждает первый вариант. Он набрал почти 57 % голосов. Участие в опросе приняли около 20 тысяч человек.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян, чтобы граждане сами могли выбрать удобные даты для отдыха.

Напомним, в ноябре Володин попросил подписчиков своего Telegram-канала высказаться о введении QR-кодов. Пост набрал более 700 тысяч комментариев.

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Комментарии (12)

iphonedimona
Не сомневайтесь, это эллектронное голосувание против вас же и используют. Кстати, а кто такой Володин? Что он решает?
Pilat
Сходил проголосовал.
Если дать им волю, они нас вообще без выходных оставят.
Так чтобы мы прямо на работе дохли.
А господину Жириновскому не плохо бы было свои собственные выступления по увеличению новогодних каникул пересмотреть.
А то ишь заделался флюгером на службе мирового капитализма.
ssr
Да всё кроме во
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