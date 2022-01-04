Володин спросил россиян о новогодних каникулах. Большинство всё устраивает

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 4 января запустил новый опрос в своем Telegram-канале. На этот раз он хочет узнать мнение россиян о продолжительности новогодних каникул.



На выбор есть три варианта:



пусть все остаётся как есть сейчас;



выходные слишком длинные, их необходимо сократить;



хорошо бы отдыхать эти дни в тёплое время года.



На данный момент побеждает первый вариант. Он набрал почти 57 % голосов. Участие в опросе приняли около 20 тысяч человек.



Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян, чтобы граждане сами могли выбрать удобные даты для отдыха.

