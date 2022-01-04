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Кипр ужесточил COVID-требования к туристам

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Кипр вводит дополнительные антикоронавирусные ограничения для въезжающих на остров. Как пишет местное издание Kathimerini со ссылкой на министерство здравоохранения страны, новые меры вступают в силу с 4 января.

Теперь всем пассажирам нужно будет независимо от статуса вакцинации предъявлять при въезде отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия.

Тем временем Израиль, как писала «Фонтанка», снова откроется для привитых туристов. Однако россияне, вакцинированные «Спутником V», пока не смогут приезжать в страну.

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