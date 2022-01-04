Кипр ужесточил COVID-требования к туристам

Кипр вводит дополнительные антикоронавирусные ограничения для въезжающих на остров. Как пишет местное издание Kathimerini со ссылкой на министерство здравоохранения страны, новые меры вступают в силу с 4 января.



Теперь всем пассажирам нужно будет независимо от статуса вакцинации предъявлять при въезде отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия.



Тем временем Израиль, как писала «Фонтанка», снова откроется для привитых туристов. Однако россияне, вакцинированные «Спутником V», пока не смогут приезжать в страну.

