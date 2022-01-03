Apple стала первой в истории компанией с капитализацией в $3 трлн

Капитализация компании Apple превысила три триллиона долларов. Это первый подобный случай в истории, сообщает 3 января РИА Новости со ссылкой на данные торгов.



В понедельник на торгах стоимость акций Apple на 21:30 мск выросла на 3% и достигла 182,85 доллара, благодаря чему капитализация компании превысила 3 трлн долларов. К 21:55 мск стоимость акций снизилась до 182,52 доллара.



Apple является крупнейшей компанией по капитализации. Второе место у Microsoft (2,5 трлн долларов), а на третьем – Saudi Aramco (1,9 трлн).

