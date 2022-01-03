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Apple стала первой в истории компанией с капитализацией в $3 трлн

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Капитализация компании Apple превысила три триллиона долларов. Это первый подобный случай в истории, сообщает 3 января РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

В понедельник на торгах стоимость акций Apple на 21:30 мск выросла на 3% и достигла 182,85 доллара, благодаря чему капитализация компании превысила 3 трлн долларов. К 21:55 мск стоимость акций снизилась до 182,52 доллара.

Apple является крупнейшей компанией по капитализации. Второе место у Microsoft (2,5 трлн долларов), а на третьем – Saudi Aramco (1,9 трлн).

Напомним, в начале ноября сообщалось, что состояние американского предпринимателя Илона Маска превысило 300 миллиардов долларов. Такой суммы не было еще ни у кого.

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Комментарии (5)

bluxer
Это не деньги. Это мнения, надежды и обещания. Бумага стерпит столько нулей.
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