МИД Украины: Режиссер Лавренчук был задержан в Италии по запросу России

МИД Украины заявил о задержании в Неаполе режиссёра Евгения Лавренчука по запросу России.



«В итальянском Неаполе по запросу России 17 декабря был задержан главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук», – об этом 3 декабря сообщает телеканал «Громадське» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.



По данным дипломата, итальянский суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения экстрадиционного запроса из РФ. Задержанному предоставили адвоката. Его также посетил украинский консул.

