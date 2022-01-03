МИД Украины: Режиссер Лавренчук был задержан в Италии по запросу России

МИД Украины заявил о задержании в Неаполе режиссёра Евгения Лавренчука по запросу России.
«В итальянском Неаполе по запросу России 17 декабря был задержан главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук», – об этом 3 декабря сообщает телеканал «Громадське» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
По данным дипломата, итальянский суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения экстрадиционного запроса из РФ. Задержанному предоставили адвоката. Его также посетил украинский консул.
Точная причина задержания Лавренчука пока неизвестна, однако, по данным СМИ, находясь на территории России 8 лет назад, режиссер мог совершить финансовые преступления.