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«Полная глупость». Песков прокомментировал догадки о «бронежилете» Путина во время новогоднего обращения

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Пользователи соцсетей, которые заметили «бронежилет» у президента Владимира Путина во время новогоднего обращения, «переусердствовали» с празднованием. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

«Это полная глупость! Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!» – сказал Песков 3 января изданию Daily Storm.

За несколько минут до наступления 2022 года Владимир Путин традиционно выступил с обращением к россиянам. Он пожелал гражданам крепкого здоровья и успехов. Также глава государства обозначил главную цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Переслушать (и перечитать) полную речь президента можно здесь.

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Комментарии (27)

VVM1962
почему нет, видно чувствует как его любит электорат.
SNOW
Странно, что Пескову разрешается называть своего патрона полной глупостью. Да, возможно, не Сократ. И лишний вес, возможно, имеется. Но зачем же так, на всю страну...
SKPTM
Мы не слепые.
Вся страна видела.
А этот усатый снова говорит "еготамнет"
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