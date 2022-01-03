«Полная глупость». Песков прокомментировал догадки о «бронежилете» Путина во время новогоднего обращения

Пользователи соцсетей, которые заметили «бронежилет» у президента Владимира Путина во время новогоднего обращения, «переусердствовали» с празднованием. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков



«Это полная глупость! Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!» – сказал Песков 3 января изданию Daily Storm.



За несколько минут до наступления 2022 года Владимир Путин традиционно выступил с обращением к россиянам. Он пожелал гражданам крепкого здоровья и успехов. Также глава государства обозначил главную цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Переслушать (и перечитать) полную речь президента можно здесь.

