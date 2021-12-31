Здоровье и свобода. Президент поздравил россиян в Петропавловске-Камчатском (СПОЙЛЕРЫ)

Президент Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении начал с того, что всех россиян сейчас объединяет «надежда на предстоящие добрые перемены». Глава государства вспомнил про эпидемию и выразил слова поддержки всем, кто потерял родных и близких. Он подчеркнул, что правительство в это время поддержало стариков и семьи с детьми. Президент сказал об успехах в экономике и оценил вклад в это каждого россиянина. Напоследок глава страны пожелал гражданам крепкого здоровья, успехов и чтобы их дети выросли «умными, здоровыми, честными и свободными».

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья!



Заканчивается 2021 год. Совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждем его как важный жизненный рубеж. Всех нас сейчас объединяет надежда на предстоящие добрые перемены. Но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года.

Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях. Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней, хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей.

Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России.

Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития. Конечно, нерешенных задач много, но этот год мы прошли достойно. Главная заслуга здесь принадлежит именно вам — гражданам России. Это результат вашего, дорогие друзья, напряжённого труда. Каждый на своём месте стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его силах, но и много больше, помочь тем, кому особенно трудно. Сердечное спасибо всем вам. В такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание. Стремление реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране. Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного зависит, прежде всего, от нас самих. От того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь. Насколько крепко, активно берёмся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов. Из них будет складываться реализация наших общенациональных планов, и главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. И только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей родины.