Российские инвесторы провели переговоры с талибами*

Представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»* сообщили о встрече с российскими инвесторами в Кабуле. Об этом 3 декабря рассказало РИА Новости со ссылкой на представителя талибов Инаммула Самангани.



Делегация обсуждала добычу полезных ископаемых, строительство нефтегазоперерабатывающих заводов и предприятий по производству сплавов. Кроме того, стороны выразили интерес к созданию компании по производству цемента.



На встрече с гостями из России присутствовал и заместитель премьер-министра Мавлави Абдул Салам Ханафи.