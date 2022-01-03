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Российские инвесторы провели переговоры с талибами*

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Представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»* сообщили о встрече с российскими инвесторами в Кабуле. Об этом 3 декабря рассказало РИА Новости со ссылкой на представителя талибов Инаммула Самангани.

Делегация обсуждала добычу полезных ископаемых, строительство нефтегазоперерабатывающих заводов и предприятий по производству сплавов. Кроме того, стороны выразили интерес к созданию компании по производству цемента.

На встрече с гостями из России присутствовал и заместитель премьер-министра Мавлави Абдул Салам Ханафи.

Исламское движение «Талибан» (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 годы. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001-м, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды»** (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО. Талибы захватили власть в Афганистане после вывода из страны войск США по завершении 20-летней миссии. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул, и президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

**«Аль-Каида» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (22)

266602911
... слов нет- рыбак рыбака видит издалека.
Денеб
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу - кто ты...... Изгой он и есть изгой......Только с бородатыми няшками и дружить......
RMN
Сейчас из гособлигаций США вынут и этим адекватным отдадут…. навсегда…
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