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Прожиточный минимум в Петербурге вырос в среднем на 10%

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В Петербурге величина прожиточного минимума с 1 января 2022 года увеличилась в среднем на 10 %. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Смольного.

Прожиточный минимум на душу населения составит 13160,2 рубля (+ 1249,8 рубля), для трудоспособного населения — 14344,6 рубля (+ 1270,8), для пенсионеров — 11 317,8 рубля (+1037,5), для детей — 12 765,4 рубля (1157,9).

«Фонтанка» писала, что с 1 января прожиточный минимум в России увеличился до 12654 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 13793 рублей, для пенсионеров — 10882 рублей, для детей — 12274 рублей.

Минимальный размер оплаты труда в стране повышается до 13890 рублей в месяц. В Петербурге он увеличен до 21500 рублей. Подробнее о новых изменениях в жизни россиян с нового года читайте здесь.

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Комментарии (10)

VKuser54628618
стабильность , блин...
266332656
Квартплата в 10 тыс. выходит, каким образом они вообще высчитывают этот минимум с ним сдохнуть только, а не жить.
Константин. Р
В Москве минимальная пенсия 21500 руб. а у нас такая зарплата. В регионах вообще мрак. Похоже на то, что несмотря на название "Единая Россия", эта партия страну разъъьеляет.
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