Прожиточный минимум в Петербурге вырос в среднем на 10%

В Петербурге величина прожиточного минимума с 1 января 2022 года увеличилась в среднем на 10 % . Об этом 3 января сообщает пресс-служба Смольного.



Прожиточный минимум на душу населения составит 13160,2 рубля (+ 1249,8 рубля), для трудоспособного населения — 14344,6 рубля (+ 1270,8), для пенсионеров — 11 317,8 рубля (+1037,5), для детей — 12 765,4 рубля (1157,9).



«Фонтанка» писала, что с 1 января прожиточный минимум в России увеличился до 12654 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 13793 рублей, для пенсионеров — 10882 рублей, для детей — 12274 рублей.

