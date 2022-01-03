«QR-код не нужен». Петербуржцы стоят в часовых пробках на каток среди елей

Пока кафе в Петербурге переживают не лучшие свои времена из-за вступления в силу системы QR-кодов, места досуга под открытым небом становятся местами всеобщего притяжения. Это случилось с курортом «Охта парк». С начала нового года он обведен красным на онлайн-картах с утра до вечера. 3 января люди простаивают в пробке на Новоприозерском шоссе, в Сярьгах и Энколово.
В колл-центре подтвердили, что QR-код нужен только для заселения. Чтобы посетить каток и трассы под открытым небом, никакие справки делать не надо. Вероятно, это увеличило популярность и без того, пожалуй, самого инстаграмного места под Петербургом.
В соцсетях жители города признаются, что ехать долго, в очереди стоять утомительно, парковка организована плохо, но красота вокруг все мучения компенсирует. Некоторые заявляют, что в первых числах января в популярные места за городом больше не сунутся.