FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -6
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

«QR-код не нужен». Петербуржцы стоят в часовых пробках на каток среди елей

6
Печать

Пока кафе в Петербурге переживают не лучшие свои времена из-за вступления в силу системы QR-кодов, места досуга под открытым небом становятся местами всеобщего притяжения. Это случилось с курортом «Охта парк». С начала нового года он обведен красным на онлайн-картах с утра до вечера. 3 января люди простаивают в пробке на Новоприозерском шоссе, в Сярьгах и Энколово.

ПоделитьсяПоделиться

В колл-центре подтвердили, что QR-код нужен только для заселения. Чтобы посетить каток и трассы под открытым небом, никакие справки делать не надо. Вероятно, это увеличило популярность и без того, пожалуй, самого инстаграмного места под Петербургом.

В соцсетях жители города признаются, что ехать долго, в очереди стоять утомительно, парковка организована плохо, но красота вокруг все мучения компенсирует. Некоторые заявляют, что в первых числах января в популярные места за городом больше не сунутся.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Old_Man
Первую вакцинумуколол, вторую не успел, на праздники увидел я с сыном, в кино не сходить, поесть нигде нельзя, никуда нельзя, я ни антиваксер но надо же иметь голову на плечах прежде чем таеое вводить qr недоразумение в праздники!!
Nora...
В список товаров первой необходимости забыли добавить похоронные принадлежности. То бишь , их исключили из списка в марте 2020 года. Тщательно готовились....
Nazariuss
Ладно, с qr кодами все понятно, ввели, значит ввели. Но вот когда поймут, что это толком не снизит инфекцию в общем и целом, тогда и откажутся. В Москве уже это проходили..Потом отказались..Мы теперь на эти же грабли наступаем.. Взвращаясь к истокам : почему при введении qr кодов транспортный коллапс, дикие очереди , и проблема заселения ? Понятно было,что поголовное введение этих кодов приведет к транспортному и другим коллапсам . Почему не подготовился Лисовец к этому ? Почему признавая эти шибки в борьбе с пандемией, продолжает занимать нынешнюю должность, совершив такие грубые промахи ? Даже в брежнеское время за такое сняли бы с работы. Не смог решить вопрос - уходи. А все потому что слушали не светил медицины из Минздрава, а далекий от пандемии потребнадзор с их директивами и советами, которые в итоге приводят к тому, что город сегодня вновь на 1-м месте по заболеваемости...Потреб, трубящий о 80 % привитых, в итоге бессилен эффективное сотворить, а КПД их действий привел к нулю.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний