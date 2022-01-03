«QR-код не нужен». Петербуржцы стоят в часовых пробках на каток среди елей

Ладно, с qr кодами все понятно, ввели, значит ввели. Но вот когда поймут, что это толком не снизит инфекцию в общем и целом, тогда и откажутся. В Москве уже это проходили..Потом отказались..Мы теперь на эти же грабли наступаем.. Взвращаясь к истокам : почему при введении qr кодов транспортный коллапс, дикие очереди , и проблема заселения ? Понятно было,что поголовное введение этих кодов приведет к транспортному и другим коллапсам . Почему не подготовился Лисовец к этому ? Почему признавая эти шибки в борьбе с пандемией, продолжает занимать нынешнюю должность, совершив такие грубые промахи ? Даже в брежнеское время за такое сняли бы с работы. Не смог решить вопрос - уходи. А все потому что слушали не светил медицины из Минздрава, а далекий от пандемии потребнадзор с их директивами и советами, которые в итоге приводят к тому, что город сегодня вновь на 1-м месте по заболеваемости...Потреб, трубящий о 80 % привитых, в итоге бессилен эффективное сотворить, а КПД их действий привел к нулю.