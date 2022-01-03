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Волки стали атаковать новгородские деревни. На помощь прибыли охотники из Петербурга

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Оголодавшие за зиму волки начали выходить к населенным пунктам в Новгородской области. Об этом 3 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.

Хищники пока не нападают на людей, но их жертвами всё чаще становятся собаки. Для борьбы с волками около деревни Нагово соберутся несколько десятков охотников из Петербурга, Москвы и Новгородской области.

Волки стали выходить к населенным пунктам из-за голода, вызванного уменьшением популяции бобров и кабанов.

В прошлом году охотники убили более 300 волков.

«Фонтанка» писала, что в начале декабря нашествие волков произошло в Тихвине (Ленобласть). Хищники нападали на собак. Охотникам выдали разрешение на отстрел.

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Комментарии (6)

K_Lutsky
Человек уничтожает природу, уничтожает зверей, которыми хищники питаются. Хищникам есть нечего, они выходят к людям. И виноваты конечно ,хищники, а не люди, которые не способны жить в гармонии с природой.
Урус-Баши
Волка с лосём не перепутайте. Они в приборе ночного видения почти одинаковы - почти как ЕР и КПРФ.
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