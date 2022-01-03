Волки стали атаковать новгородские деревни. На помощь прибыли охотники из Петербурга

Оголодавшие за зиму волки начали выходить к населенным пунктам в Новгородской области. Об этом 3 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.



Хищники пока не нападают на людей, но их жертвами всё чаще становятся собаки. Для борьбы с волками около деревни Нагово соберутся несколько десятков охотников из Петербурга, Москвы и Новгородской области.



Волки стали выходить к населенным пунктам из-за голода, вызванного уменьшением популяции бобров и кабанов.



В прошлом году охотники убили более 300 волков.

