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Роскосмос анонсировал запуск спутников OneWeb весной

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С космодрома Байконур в космос отправят 36 космических аппаратов OneWeb. Запуск состоится в начале весны.

«В соответствии с утвержденным в Госкорпорации «Роскосмос» графиком пусков на 2022 год старт с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 5 марта 2022 года», — об этом 3 января сообщается на сайте Роскосмоса.

Запуск, который был запланирован на январь, был перенесен по требованию заказчиков. На космодроме Байконур уже находится разгонный блок, однако OneWeb доставят с завода только 10 февраля.

В 2022 году планируют сделать 7 запусков таких спутников.

Проект спутниковой системы высокоскоростной интернет-связи OneWeb включает в себя 672 космических аппарата. Предполагается, что он позволит пользоваться интернетом в любой точке Земли. Для этих целей в 2015 году «Роскосмос» подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск на ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Производителем ракет «Союз» является самарский РКЦ «Прогресс». В компании рассчитывают реализовать проект повсеместного доступа к спутниковому интернету к 2027 году. Проектом OneWeb руководит бывший менеджер Google в Великобритании Грег Уайлер.

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Комментарии (1)

chip1
Наш ответ Маску! Он говорит, мы делаем!
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