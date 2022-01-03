Роскосмос анонсировал запуск спутников OneWeb весной

С космодрома Байконур в космос отправят 36 космических аппаратов OneWeb. Запуск состоится в начале весны.



«В соответствии с утвержденным в Госкорпорации «Роскосмос» графиком пусков на 2022 год старт с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 5 марта 2022 года», — об этом 3 января сообщается на сайте Роскосмоса.



Запуск, который был запланирован на январь, был перенесен по требованию заказчиков. На космодроме Байконур уже находится разгонный блок, однако OneWeb доставят с завода только 10 февраля.

