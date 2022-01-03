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СК возбудил дело после жестокого изнасилования пенсионерки в петербургской коммуналке

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Избиение и изнасилование 60-летней женщины в коммунальной квартире на Бухарестской стало уголовным делом. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 января.

Подозреваемый, как ранее сообщалось, 28-летний сибиряк, проживающий на проспекте Славы. В коммуналку на Бухарестской он заявился после полуночи и пробыл там до вечера. В пятом часу мужчина начал избивать женщину в возрасте, а после, как полагает следствие, изнасиловал. Пенсионерку в первый день нового года госпитализировали с гематомами в тяжелом состоянии.

Гостя задержали сразу же, для процессуального помещения в камеру на него составили протокол о мелком хулиганстве, следственный отдел ГУ СК по Петербургу позднее возбудил дело по 131-й статье УК РФ (изнасилование).

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Комментарии (7)

K_Lutsky
28 летний изнасиловал пенсионерку? Может у него там с головой совсем беда и там психиатрия уже? иначе это объяснить сложно.
Mazzzz
Может все таки жестокого , или редактор порно пересмотрел
SKPTM
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