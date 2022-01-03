СК возбудил дело после жестокого изнасилования пенсионерки в петербургской коммуналке

Избиение и изнасилование 60-летней женщины в коммунальной квартире на Бухарестской стало уголовным делом. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 января.
Подозреваемый, как ранее сообщалось, 28-летний сибиряк, проживающий на проспекте Славы. В коммуналку на Бухарестской он заявился после полуночи и пробыл там до вечера. В пятом часу мужчина начал избивать женщину в возрасте, а после, как полагает следствие, изнасиловал. Пенсионерку в первый день нового года госпитализировали с гематомами в тяжелом состоянии.
Гостя задержали сразу же, для процессуального помещения в камеру на него составили протокол о мелком хулиганстве, следственный отдел ГУ СК по Петербургу позднее возбудил дело по 131-й статье УК РФ (изнасилование).