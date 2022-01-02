Пенсионерку избили и изнасиловали в купчинской коммуналке

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 января, накануне вечером в девятиэтажке на Бухарестской улице задержан безработный житель Красноярского края, который на прошлой неделе отмечал своё 28-летие. Полиция приехала за ним после звонка от местного жителя, заявившего, что в квартире насилуют его соседку по коммуналке.

Спасти 60-летнюю женщину от сексуальных притязаний молодого человека не успели. Её доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с закрытой черепно-мозговой травмой, кровотечением и гематомами на лице. Медики подтвердили травмы, характерные для надругательства.