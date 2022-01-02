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Пенсионерку избили и изнасиловали в купчинской коммуналке

Житель Фрунзенского района Петербурга застал насильника за надругательством над немолодой соседкой. Женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 января, накануне вечером в девятиэтажке на Бухарестской улице задержан безработный житель Красноярского края, который на прошлой неделе отмечал своё 28-летие. Полиция приехала за ним после звонка от местного жителя, заявившего, что в квартире насилуют его соседку по коммуналке.

Спасти 60-летнюю женщину от сексуальных притязаний молодого человека не успели. Её доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с закрытой черепно-мозговой травмой, кровотечением и гематомами на лице. Медики подтвердили травмы, характерные для надругательства.

Жителя Красноярского края доставили в отдел. Пока он получил протокол о мелком хулиганстве.

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Комментарии (14)

goodbody
Вино скотинит и зверит человека. Так писал Достоевский.
Avs7153
"Причинение изнасилования по неосторожности"...
Grend
А вот выйди с плакатом долой коды - 15 суток так это точно, а можно и экстремизм и терроризм припаять - статья.
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