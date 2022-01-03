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Беглов: Финал Лиги чемпионов в Петербурге может пройти при полных трибунах

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Финал Лиги чемпионов УЕФА на «Газпром Арене» в Петербурге может пройти при 100-процентной заполняемости трибун, если позволит ситуация с COVID-19. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости, опубликованном 3 января.

«Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу», — сказал он.

По словам Беглова, в ближайшее время будет определено место проведения Фестиваля чемпионов, он продлится с 26 по 29 мая. Фан-зоны власти хотят разместить у СК «Юбилейный» и в парке 300-летия.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится в Петербурге 28 мая. Подробнее о подготовке города к решающей игре читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

ego
А как же "новая нормальность"?
iphonedimona
Беглов вменяемый? Какие лиги, закрывайте границу и отменяйте кодирование человеков.
Piter Russo
Если бы да ка бы... Быть может но не точно...
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