Беглов: Финал Лиги чемпионов в Петербурге может пройти при полных трибунах

Финал Лиги чемпионов УЕФА на «Газпром Арене» в Петербурге может пройти при 100-процентной заполняемости трибун, если позволит ситуация с COVID-19. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости, опубликованном 3 января.



«Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу», — сказал он.



По словам Беглова, в ближайшее время будет определено место проведения Фестиваля чемпионов, он продлится с 26 по 29 мая. Фан-зоны власти хотят разместить у СК «Юбилейный» и в парке 300-летия.

