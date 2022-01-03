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Три бара в центре Петербурга накажут за работу ночью. «Порадовали» заведения на Рубинштейна

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В Центральном районе Петербурга сотрудники администрации совместно с полицией в ночь на понедельник прошлись по заведениям общепита в поисках нарушителей 121-го коронавирусного постановления.

Всего было проверено 10 точек. Нарушения выявили в заведении White point и баре в доме 27 по улице Рубинштейна, а также в баре Self Cost на Стремянной улице. Претензии касались работы в ночное время, отсутствия QR-кодов у персонала и курения кальянов, сообщает 3 января пресс-служба администрации.

Нарушителей обещают привлечь к административной ответственности.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, почему коронавирусные проверки Смольного не приводят к закрытию баров-нарушителей. Подробнее читайте здесь.

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