Три бара в центре Петербурга накажут за работу ночью. «Порадовали» заведения на Рубинштейна

В Центральном районе Петербурга сотрудники администрации совместно с полицией в ночь на понедельник прошлись по заведениям общепита в поисках нарушителей 121-го коронавирусного постановления.



Всего было проверено 10 точек. Нарушения выявили в заведении White point и баре в доме 27 по улице Рубинштейна, а также в баре Self Cost на Стремянной улице. Претензии касались работы в ночное время, отсутствия QR-кодов у персонала и курения кальянов, сообщает 3 января пресс-служба администрации.

