В Роспотребнадзоре назвали опасный симптом COVID-19 у детей

Коронавирус может вызвать у детей такое осложнение как «ковидные пальцы». Также есть опасность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.



«В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы… Сравнительно недавно ученые описали так называемые «ковидные пальцы» — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — сказал специалист в интервью РИА Новости, опубликованном 3 января.

