FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -6
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Роспотребнадзоре назвали опасный симптом COVID-19 у детей

4
Печать

Коронавирус может вызвать у детей такое осложнение как «ковидные пальцы». Также есть опасность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы… Сравнительно недавно ученые описали так называемые «ковидные пальцы» — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — сказал специалист в интервью РИА Новости, опубликованном 3 января.

Горелов отметил, что наиболее тяжело коронавирус переносят дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса. Это связано с тем, что они менее остальных подвержены тяжелому течению заболевания.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

vader
Видимо, Голикова провела какие-то самостоятельные исследования, опровергающие выводы даже ВОЗ. Очень было бы интересно почитать.
тов
Упреждающая дезинформация на опережение, подготовка к инъекциям детям.

Вот как раз ПОСЛЕ инъекций, в странах где уже начали, у детей появляются признаки сердечных болезней.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний