В Израиле пожилых и медработников начинают вакцинировать четвёртой дозой от коронавируса

Власти Израиля приняли решение начать вакцинацию четвёртой дозой от COVID-19 граждан старше 60 лет и медицинского персонала. Об этом 2 января на специально созванной пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Нафтали Беннет.



«И сегодня вечером я сообщаю, что генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш недавно проинформировал меня и министра здравоохранения Ницана Горовица о своём решении разрешить четвёртую дозы вакцины для взрослых старше 60 лет и медицинского персонала, если прошли по крайней мере 4 месяца с момента получения предыдущей прививки», — цитирует Беннета РИА Новости.

