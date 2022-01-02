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В Израиле пожилых и медработников начинают вакцинировать четвёртой дозой от коронавируса

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Власти Израиля приняли решение начать вакцинацию четвёртой дозой от COVID-19 граждан старше 60 лет и медицинского персонала. Об этом 2 января на специально созванной пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Нафтали Беннет.

«И сегодня вечером я сообщаю, что генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш недавно проинформировал меня и министра здравоохранения Ницана Горовица о своём решении разрешить четвёртую дозы вакцины для взрослых старше 60 лет и медицинского персонала, если прошли по крайней мере 4 месяца с момента получения предыдущей прививки», — цитирует Беннета РИА Новости.

Ранее «Фонтанка» писала, что в конце ноября прививки от COVID-19 в Израиле начали делать 5-летним детям.

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Комментарии (4)

Iamthebeast
Правильно и делают, если тупые антиваксеры не умерли пока, придется, к сожалению, делать прививки. Но это лучше, чем умереть
Dazdraperma
Отличная новость! К 8 марта разрешат 5-ю дозу, к началу лета - 6-ю, а к 01 января 2022 количество доз будет доведено до 10. Зато победа над модным вирусом будет еще ближе.
Милая +
Видать, понравилось :))
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