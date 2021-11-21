Прививки от COVID-19 в Израиле начинают делать 5-летним детям

В Израиле 23 ноября стартует кампания по вакцинации от коронавируса детей 5–11 лет. Об этом, как передаёт ТАСС, 21 ноября заявил на заседании правительства премьер-министр Нафтали Беннет. По его словам, детская вакцина Pfizer уже доставлена в страну в большом объёме.



«В последние дни в преддверии кампании по вакцинации [детей 5–11 лет], которая начнется во вторник, в Израиль доставлено много доз детской вакцины, в очень больших объемах. Мой сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку», — цитирует Беннета его канцелярия.

