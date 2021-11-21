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Прививки от COVID-19 в Израиле начинают делать 5-летним детям

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В Израиле 23 ноября стартует кампания по вакцинации от коронавируса детей 5–11 лет. Об этом, как передаёт ТАСС, 21 ноября заявил на заседании правительства премьер-министр Нафтали Беннет. По его словам, детская вакцина Pfizer уже доставлена в страну в большом объёме.

«В последние дни в преддверии кампании по вакцинации [детей 5–11 лет], которая начнется во вторник, в Израиль доставлено много доз детской вакцины, в очень больших объемах. Мой сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку», — цитирует Беннета его канцелярия.

Премьер подчеркнул, что вакцина «адаптирована именно для детей, доза составляет лишь треть взрослой». «Ею привиты уже миллионы детей во всем мире, в основном в США, вакцина безопасна и эффективна», — заверил политик.

Гендиректор Минздрава Израиля Нахман Аш в середине ноября утвердил рекомендацию экспертного совета ведомства начать вакцинацию детей 5–11 лет. Подросткам старше 12 лет прививки начали делать в июне.

Национальная кампания по вакцинации жителей Израиля препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По сведениям Минздрава, к настоящему времени первую дозу вакцины получили 6,2 млн израильтян, вторую — 5,7 млн, третью — 4,1 млн (общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек).

3 ноября американские федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний разрешили вакцинацию детей 5–11 лет препаратом от коронавируса производства Pfizer. Ранее эта вакцина получила аналогичную сертификацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет и была одобрена к применению для лиц в возрасте 16 лет и старше.

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Комментарии (13)

Valer_Kulik
После того, как Израиль признал вакцину Спутник, я даже Спутник зауважал.
тов
Над израилем уже весь мир смеется. Там перекололи всех по два раза, потом по три, а болеют все больше и больше.

Ой вей, говорила же бабушка что надо в америку.
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