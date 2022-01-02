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В Амстердаме на антиваксеров натравили служебных собак

В столице Нидерландов — городе Амстердаме — произошли столкновения протестующих против антиковидных ограничений с полицией. Чтобы усмирить некоторых демонстрантов, правоохранители использовали служебных собак.

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Как сообщает 2 января РИА Новости, тысячи протестующих собрались днем в воскресенье на Музейной площади и прошли шествием по городу. Участники акции выступили с требованиями свободы и снятия ограничений, в частности отмены локдауна и открытия магазинов и кафе.

По данным информагентства, причиной стычек с представителями правопорядка стало то, что некоторые протестующие хотели выйти за обозначенный властями маршрут движения для демонстрантов. Именно тогда против них и использовали собак.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Германии во время акции противников антиковидных ограничений был задержан Дед Мороз — антиваксер.

В Нидерландах введен локдаун с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 «омикрон». На территории страны закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.

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Комментарии (22)

Алик-1
Демшиза в отчаянии - ну почему в заголовке Амстердам, а не Москва… Развернули б ветку комментариев про псов режима, годами вспоминали. А так теперь придётся как то развидеть это.
Nerevar
Чем-то напоминает 1943 год, тогда тоже были полицаи и овчарки.
hyperborean
подонки полицейские
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