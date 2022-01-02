В Амстердаме на антиваксеров натравили служебных собак

Как сообщает 2 января РИА Новости, тысячи протестующих собрались днем в воскресенье на Музейной площади и прошли шествием по городу. Участники акции выступили с требованиями свободы и снятия ограничений, в частности отмены локдауна и открытия магазинов и кафе.
По данным информагентства, причиной стычек с представителями правопорядка стало то, что некоторые протестующие хотели выйти за обозначенный властями маршрут движения для демонстрантов. Именно тогда против них и использовали собак.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Германии во время акции противников антиковидных ограничений был задержан Дед Мороз — антиваксер.