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Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-Мастер» победил на первом этапе «Дакара-2022»

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Экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл первый этап ралли-рейда «Дакар-2022» в зачете грузовиков. Наши гонщики завершили его за 3 часа 53 минуты 14 секунд, дистанция составила 333 километра.

Вторым к финишу пришел еще один экипаж «КАМАЗ-Мастер» — под управлением Эдуарда Николаева (+38 секунд). Третье место занял чешский экипаж Алеша Лопрайса (Instaforex Loprais Praga; +9:15).

Еще два российских экипажа «КАМАЗ-Мастер» под управлением Антона Шибалова и Андрея Каргинова финишировали четвертыми и пятыми.

Первый этап «Дакара-2022» состоялся в окрестностях города Хаиль. Традиционный ралли-марафон «Дакар» проходит с 1 по 14 января на территории Саудовской Аравии. Второй этап состоится 3 января, протяженность спецучастка составит 338 км.

Дмитрий Сотников является действующим победителем «Дакара» в зачете грузовиков.

Ранее «Фонтанка» писала о кончине в возрасте 72 лет легендарного чешского автогонщика из команды Tatra Карела Лопрайса. Он выигрывал «Дакар» шесть раз в своей карьере.

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