Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-Мастер» победил на первом этапе «Дакара-2022»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл первый этап ралли-рейда «Дакар-2022» в зачете грузовиков. Наши гонщики завершили его за 3 часа 53 минуты 14 секунд, дистанция составила 333 километра.
Stage 1B, trucks, preliminary results— KAMAZ-master КАМАЗ-мастер (@KAMAZmasterTEAM) January 2, 2022
1. Sotnikov 04:06:22
2. Nikolaev +00:00:38
3. Loprais +00:09:15
4. Shibalov +00:18:39
5. Karginov +00:19:04
6. Macik +00:20:22
7. Van Kasteren +00:21:46
8. Casale +00:32:08#Dakar2022 #Kamazmaster
Вторым к финишу пришел еще один экипаж «КАМАЗ-Мастер» — под управлением Эдуарда Николаева (+38 секунд). Третье место занял чешский экипаж Алеша Лопрайса (Instaforex Loprais Praga; +9:15).
Еще два российских экипажа «КАМАЗ-Мастер» под управлением Антона Шибалова и Андрея Каргинова финишировали четвертыми и пятыми.
Первый этап «Дакара-2022» состоялся в окрестностях города Хаиль. Традиционный ралли-марафон «Дакар» проходит с 1 по 14 января на территории Саудовской Аравии. Второй этап состоится 3 января, протяженность спецучастка составит 338 км.
Дмитрий Сотников является действующим победителем «Дакара» в зачете грузовиков.
🏍 Fury road! 🏜#Dakar2022 pic.twitter.com/a7Fe2QK2Be— DAKAR RALLY (@dakar) January 2, 2022
Ранее «Фонтанка» писала о кончине в возрасте 72 лет легендарного чешского автогонщика из команды Tatra Карела Лопрайса. Он выигрывал «Дакар» шесть раз в своей карьере.