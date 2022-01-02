В 2021 году Петербург потратил более миллиарда рублей на ремонт больниц и роддомов

Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о модернизации системы здравоохранения в 2021 году. К строительству трех стационаров для больных COVID-19 добавился капремонт больниц и роддомов на 1,1 миллиарда рублей. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе Смольного.



В городской администрации уточнили, что за счет бюджетных средств в завершившемся году были обновлены акушерское отделение роддома № 16 имени Снегирева, амбулаторно-консультативное отделение горбольницы № 38, приемное отделение больницы Святого Георгия и хирургия НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

