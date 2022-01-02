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В 2021 году Петербург потратил более миллиарда рублей на ремонт больниц и роддомов

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Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о модернизации системы здравоохранения в 2021 году. К строительству трех стационаров для больных COVID-19 добавился капремонт больниц и роддомов на 1,1 миллиарда рублей. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В городской администрации уточнили, что за счет бюджетных средств в завершившемся году были обновлены акушерское отделение роддома № 16 имени Снегирева, амбулаторно-консультативное отделение горбольницы № 38, приемное отделение больницы Святого Георгия и хирургия НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Дополнительных трат также потребовали помещения для установки аппаратов МРТ и КТ в больнице № 2, онкоцентре в Песочном и городском клиническом онкодиспансере, отметили в Смольном.

Ранее «Фонтанка» писала, что коммерческая компания АО «Группа ВИС» предложила городским властям снабдить три петербургские больницы экстренными отделениями по схеме государственно-частного партнерства.

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Комментарии (11)

ivan5_5e4d10fe646f6
Средства oсвoены теперь наладится всё! Спасибo власти!
Артист ритуальных услуг
Ага. И миллиард кубов снега вывезли.
James Cook
Потратить это не значит отремонтировать.
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