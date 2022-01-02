Дети до 14 лет смогут оформить прописку через «Госуслуги». Такой порядок в РФ начнёт действовать с 1 июля

С 1 июля 2022 года дети до 14 лет в России смогут оформить постоянную прописку через портал госуслуг — без посещения территориального подразделения ведомства. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД РФ 2 января сообщает ТАСС.



В настоящий момент через «Госуслуги» в России можно оформить временную регистрацию. «С 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для (постоянной) регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста», — уточняется в сообщении.

