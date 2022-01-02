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Дети до 14 лет смогут оформить прописку через «Госуслуги». Такой порядок в РФ начнёт действовать с 1 июля

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С 1 июля 2022 года дети до 14 лет в России смогут оформить постоянную прописку через портал госуслуг — без посещения территориального подразделения ведомства. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД РФ 2 января сообщает ТАСС.

В настоящий момент через «Госуслуги» в России можно оформить временную регистрацию. «С 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для (постоянной) регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста», — уточняется в сообщении.

К 2023 году планируется, что данная услуга станет доступной для всех граждан РФ во всех регионах страны. До этого времени россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придётся однократно посещать орган регистрационного учета.

О том, какие ещё изменения в законы вступают в силу или уже начали действовать в России с 2022 года, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

PetrP
А может это родители должны делать, а не дети?
angel of death
однократно посещать орган регистрационного учета - с ГИГАНТСКОЙ очередью....
Михаил Петров-Водкин
После прописки обязательна вписка с последующим уголовным делом.
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