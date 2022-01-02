FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Тотальный досмотр рейса в Пулково спровоцировала пассажирка, решившая задержаться в дьюти-фри

Рейс в Хургаду вылетает с девятичасовой задержкой и с меньшим числом пассажиров. Одна из туристок морскому побережью и температуре в +20 предпочла заснеженный Петербург и компанию полицейских.

3
Печать

Как сообщили «Фонтанке» в Управлении на транспорте МВД по СЗФО, 2 января без путешествия в Египет осталась пассажирка рейса № 5961. Заскучав в ожидании вылета, назначенного на шесть часов утра, она поделилась с правоохранителями информацией о том, что её самолёт якобы заминирован.

«Женщина доставлена в отделение полиции. Проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве. Вместо фотографий с побережья жительница Петербурга рискует получить уголовное дело.

Её опасения обернулись тотальным досмотром «Боинга», багажа, ручной клади, пассажиров и даже питания на борту.

«На стоянке воздушного работают кинологи. Бортовое питание также будет снято для повторного досмотра», — сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия». Пассажиров обещают обеспечить напитками и горячим питанием в аэропорту.

Проверку соблюдения прав пассажиров при длительной задержке организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. В списке причин нет информации о минировании, зато технические обстоятельства, на которые также ссылался перевозчик, описаны подробнее: неисправность «Боинга» и поломка резервного борта.

По данным онлайн-табло, вылет в Хургаду перенесли на 15:00. Судя по тому, что пассажиры уже занимают свои места в самолёте, дальнейших изменений в расписании не предвидится.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
Любители Египта должны быть готовы и к гораздо худшему развитию событий, связанных с перелётом.

Организация «Сирийская сеть по правам человека» (Syrian Network for Human Rights, SNHR) обвинила Россию в совершении «сотен военных преступлений» во время ее военных операций в Сирии, начиная с осени 2015 года и к осени 2019-го.

В своем 40-страничном докладе, опубликованном в четвертую годовщину военного вмешательства России в сирийский конфликт, эта правозащитная группа заявила, что российские военные операции привели к гибели более 6500 мирных жителей.
В докладе говорится, что Россия не принесла извинений за эти смерти и не выплатила компенсацию ни одной из семей погибших.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний