Тотальный досмотр рейса в Пулково спровоцировала пассажирка, решившая задержаться в дьюти-фри

Как сообщили «Фонтанке» в Управлении на транспорте МВД по СЗФО, 2 января без путешествия в Египет осталась пассажирка рейса № 5961. Заскучав в ожидании вылета, назначенного на шесть часов утра, она поделилась с правоохранителями информацией о том, что её самолёт якобы заминирован.



«Женщина доставлена в отделение полиции. Проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве. Вместо фотографий с побережья жительница Петербурга рискует получить уголовное дело.

