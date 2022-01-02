Тотальный досмотр рейса в Пулково спровоцировала пассажирка, решившая задержаться в дьюти-фри

Как сообщили «Фонтанке» в Управлении на транспорте МВД по СЗФО, 2 января без путешествия в Египет осталась пассажирка рейса № 5961. Заскучав в ожидании вылета, назначенного на шесть часов утра, она поделилась с правоохранителями информацией о том, что её самолёт якобы заминирован.
«Женщина доставлена в отделение полиции. Проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве. Вместо фотографий с побережья жительница Петербурга рискует получить уголовное дело.
Её опасения обернулись тотальным досмотром «Боинга», багажа, ручной клади, пассажиров и даже питания на борту.
«На стоянке воздушного работают кинологи. Бортовое питание также будет снято для повторного досмотра», — сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия». Пассажиров обещают обеспечить напитками и горячим питанием в аэропорту.
Проверку соблюдения прав пассажиров при длительной задержке организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. В списке причин нет информации о минировании, зато технические обстоятельства, на которые также ссылался перевозчик, описаны подробнее: неисправность «Боинга» и поломка резервного борта.
По данным онлайн-табло, вылет в Хургаду перенесли на 15:00. Судя по тому, что пассажиры уже занимают свои места в самолёте, дальнейших изменений в расписании не предвидится.