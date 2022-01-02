Из Пулково не смог вовремя вылететь самолёт в Египет. Планы туристов сорвал нервный фантазёр

О вынужденном ожидании «Фонтанке» 2 января сообщила пассажирка рейса FV 5961. Приехав в Пулково за два часа до вылета, она рассчитывала к полудню получать чемоданы в Хургаде. К шести часам утра ожидающих пригласили на посадку, доставили к борту и вернули в аэропорт.

«Приехали на автобусе к самолёту, а нам сообщили, что он сломался, и всех отправили обратно в аэропорт. Самолёт огромный, очень много народу, много детей. Авиакомпания каждые 2 часа продлевает задержку, и ничего не ясно: что, почему, когда», — рассказала петербурженка.

В авиакомпании уточнили, что вылет отложен не только по техническим причинам. С ними, как заверяют, разобрались быстро, однако новых проблем добавил один из пассажиров.

«Когда самолёт был готов к вылету, один из пассажиров, находящийся в терминале, сообщил в правоохранительные органы о своём предположении об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна», — сообщил «Фонтанке» официальный представитель «России».

Предупреждение отодвинуло вылет на время, которое необходимо для дополнительного досмотра «Боинга», багажа, ручной клади и туристов. Другие самолёты в Пулково этой процедуры избежали.

«Как при задержке рейса, пассажиры будут обслуживаться согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — добавил перевозчик.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс FV 5961 должен вылететь в 13:30.