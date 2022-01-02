FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Из Пулково не смог вовремя вылететь самолёт в Египет. Планы туристов сорвал нервный фантазёр

Пассажиры авиакомпании «Россия» с раннего утра в воскресенье любуются красотами «чистой зоны» аэропорта Пулково. Их полёт в лето из заснеженного Петербурга откладывается более чем на семь часов.

16
Печать

О вынужденном ожидании «Фонтанке» 2 января сообщила пассажирка рейса FV 5961. Приехав в Пулково за два часа до вылета, она рассчитывала к полудню получать чемоданы в Хургаде. К шести часам утра ожидающих пригласили на посадку, доставили к борту и вернули в аэропорт.

Фото: читательница «Фонтанки» Вера
ПоделитьсяПоделиться

«Приехали на автобусе к самолёту, а нам сообщили, что он сломался, и всех отправили обратно в аэропорт. Самолёт огромный, очень много народу, много детей. Авиакомпания каждые 2 часа продлевает задержку, и ничего не ясно: что, почему, когда», — рассказала петербурженка.

В авиакомпании уточнили, что вылет отложен не только по техническим причинам. С ними, как заверяют, разобрались быстро, однако новых проблем добавил один из пассажиров.

«Когда самолёт был готов к вылету, один из пассажиров, находящийся в терминале, сообщил в правоохранительные органы о своём предположении об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна», — сообщил «Фонтанке» официальный представитель «России».

Предупреждение отодвинуло вылет на время, которое необходимо для дополнительного досмотра «Боинга», багажа, ручной клади и туристов. Другие самолёты в Пулково этой процедуры избежали.

«Как при задержке рейса, пассажиры будут обслуживаться согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — добавил перевозчик.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс FV 5961 должен вылететь в 13:30.

Фото: читательница «Фонтанки» Вера

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Sergik7
Желаю хорошего отдыха в аэропорту Пулково
ivan5_5e4d10fe646f6
У вoдителей автoбусoв на тoй стoрoне сейчас закoнчится рабдень и будут и там сидеть в аэрoпoрту. А в oтеле ужин праздничный стухнет
267025191
В Старбаксе оказались не готовы к такому наплыву задержавшихся пассажиров, т.к. сканер посадочных талонов установлен только на одну из двух касс
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний