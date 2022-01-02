И снова о похмелье. Несколько слов о том, почему его надо лечить, пока не поздно

Врачи считают, что это пагубно сказывается не только на самочувствии. «Вовремя не вылеченное похмелье может привести к гипертоническому кризу, острой коронарной недостаточности, тяжелой аритмии, предынфарктному состоянию и даже к синдрому внезапной смерти», — заявил давным-давно профессор РУДН, руководитель отделения соматической реабилитации в наркологии Национального научного центра наркологии Минздрава Павел Огурцов. За прошедшие годы таблетку от похмелья еще не создали, но народных и симптоматических средств придумали достаточно.
В прошлый раз мы привели некоторые средства, которые используют в нашей стране. И в прошлом году тоже про это писали. Сегодня обратимся к более экзотичным рецептам. Возможно, они пригодятся — особенно если вчера лечение было проведено неправильно.
Говорят, что научно обосновали свой метод финские ученые. Они полагают, что аминокислота L-цистеин способна снизить признаки абстиненции. Это органическое соединение в избытке содержится в сырых куриных яйцах, семечках подсолнечника и свежем горохе. Также финны — уже без поддержки науки, чисто практически — советуют как надежное средство сауну, прогулку по морозу, тосты с медом и спортивное питание в больших количествах.
В Германии пьяным рекомендуют выпить стакан горячего пива с куском селедки, предварительно сваренной с луком. А в Голландии поступают так: разваривают баранье копыто, коровью печень и овсяные хлопья. Затем дают этот бульон-кашу мающемуся похмельем, после чего тот быстро приходит в себя.
В Мексике есть противопохмельный коктейль «Палома», из которого мы бы рекомендовали исключить алкогольную составляющую. Останется сок из четверти лимона, лайм, клубника, соль, лед и самый важный ингредиент — свежий грейпфрутовый сок. Разбавить содовой и пить, только не натощак. Считается, что соль и сахар из сока пополнят электролиты, а цитрусовые дадут необходимые витамины.
На Гаити местные жители трезвеют с помощью магии: необходимо воткнуть 13 иголок в пробку, а затем заткнуть ею бутылку, из которой пил человек. Говорят, что это очень действенный способ.
В Китае же страдальцу обычно дают пиалу со слабым раствором рисового уксуса, что тоже позволяет быстро нейтрализовать алкоголь и избавиться от «сушняка». В Японии на пьяного надевают респиратор, марля которого смочена раствором яичного белка.
А в Монголии, например, местные жители рекомендуют с похмелья выпить стакан горячего томатного сока, в который предварительно положили вымоченный в уксусе глаз барана. Кажется, пить больше не хочется...
Есть ещё один рецепт: 200 граммов натурального апельсинового сока, один мелко нарубленный лимон с кожурой, один яичный белок и 100 граммов мёда хорошо взбиваются в миксере. Пейте с наступлением утра.