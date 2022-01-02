И снова о похмелье. Несколько слов о том, почему его надо лечить, пока не поздно

Врачи считают, что это пагубно сказывается не только на самочувствии. «Вовремя не вылеченное похмелье может привести к гипертоническому кризу, острой коронарной недостаточности, тяжелой аритмии, предынфарктному состоянию и даже к синдрому внезапной смерти», — заявил давным-давно профессор РУДН, руководитель отделения соматической реабилитации в наркологии Национального научного центра наркологии Минздрава Павел Огурцов. За прошедшие годы таблетку от похмелья еще не создали, но народных и симптоматических средств придумали достаточно.

В прошлый раз мы привели некоторые средства, которые используют в нашей стране. И в прошлом году тоже про это писали. Сегодня обратимся к более экзотичным рецептам. Возможно, они пригодятся — особенно если вчера лечение было проведено неправильно.

Говорят, что научно обосновали свой метод финские ученые. Они полагают, что аминокислота L-цистеин способна снизить признаки абстиненции. Это органическое соединение в избытке содержится в сырых куриных яйцах, семечках подсолнечника и свежем горохе. Также финны — уже без поддержки науки, чисто практически — советуют как надежное средство сауну, прогулку по морозу, тосты с медом и спортивное питание в больших количествах.

В Германии пьяным рекомендуют выпить стакан горячего пива с куском селедки, предварительно сваренной с луком. А в Голландии поступают так: разваривают баранье копыто, коровью печень и овсяные хлопья. Затем дают этот бульон-кашу мающемуся похмельем, после чего тот быстро приходит в себя.

В Мексике есть противопохмельный коктейль «Палома», из которого мы бы рекомендовали исключить алкогольную составляющую. Останется сок из четверти лимона, лайм, клубника, соль, лед и самый важный ингредиент — свежий грейпфрутовый сок. Разбавить содовой и пить, только не натощак. Считается, что соль и сахар из сока пополнят электролиты, а цитрусовые дадут необходимые витамины.