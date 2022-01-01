Роулинг достали из архива. Какие тайны раскрыл спецэпизод «Гарри Поттера» - спойлеры

Исполнители главных ролей Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон рассказывают, как попали на съёмки и как взрослели вместе с героями. Эмма Уотсон (Гермиона) признаётся, что её связывали тёплые отношения с Томом Фелтоном (Драко Малфой). Их дружба зародилась во время работы над четвёртым фильмом «Гарри Поттер и Кубок огня».

Поклонники Гарри Поттера со всего мира смотрят спецэпизод, приуроченный к 20-летию самой волшебной франшизы. 1 января документальный фильм с секретами создания саги вышел на сервисе HBO, в России его показала Amediateka.

«Я зашла в комнату, где нас инструктировали. Задача была такая — нарисовать, как выглядит Бог. Том нарисовал скейтбордистку в кепке с козырьком назад. Не знаю, как сказать, я в него влюбилась, — отметила Уотсон. — Он был на три года старше, так что для него я была младшей сестрой».

Перед началом съёмок пятого эпизода Эмма Уотсон объявила авторской команде, что хочет уйти. Юной актрисе было тяжело справляться с обрушившейся на неё славой, девочка чувствовала себя одинокой. Уотсон была не только самой младшей из актёрского состава, но и самой замкнутой. В итоге ей удалось довести начатое дело до конца.

Создательница вселенной «Гарри Поттера» Джоан Роулинг в спецэпизоде фигурирует лишь на архивных интервью 2019 года. Несмотря на то, что замысел писательницы принёс сотням людей хороший заработок и подарил миру новую сказку, Роулинг слово не предоставили. Такое решение было принято из-за её трансфобных шуток в твиттере.