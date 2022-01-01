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В новогоднюю ночь в петербургских роддомах появились на свет 34 малыша

В новогоднюю ночь в родильных домах Петербурга и акушерских отделениях городских больниц на свет появились 34 младенца. Об этом сообщили в Смольном первого января.

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Первой в новом году появилась девочка Лиза в Городском перинатальном центре. Вес новорожденной составил 3520 граммов, а рост — 52 сантиметра. В новогоднюю ночь в этом медучреждении родилось больше всего детей: к 8 утра их число достигло 14.

Еще одна девочка, весом 3320 граммов и ростом 52 сантиметра, родилась в 1:10 в акушерско-гинекологическом отделении больницы Иоанна Кронштадтского. Третья маленькая петербурженка, весом 3400 граммов и ростом 53 сантиметра, появилась на свет в 01:18 в роддоме № 9. В «красной зоне» в новогоднюю ночь родов не было.

47news нашёл младенца, родившегося в новогоднюю ночь 1992 года в Петербурге. Новый, 2022 год и своё тридцатилетие уже взрослый мужчина справлял почти за 6 тысяч километров от Северной столицы на Чукотке. Подробности читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

260716701
Можно только посочувствовать.
Mai
Малыша-ковидыша)))
ДуремарСПб.
За этот же период в Петербурге только от Ковид - 19 скончалось 56 человек.Плюс еще не знамо сколько "обычных" смертей. Россия впердэ!!!Путину ура!!Догоним Северную Корею по смертности и уровню жизни!!!
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