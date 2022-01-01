В новогоднюю ночь в петербургских роддомах появились на свет 34 малыша

Первой в новом году появилась девочка Лиза в Городском перинатальном центре. Вес новорожденной составил 3520 граммов, а рост — 52 сантиметра. В новогоднюю ночь в этом медучреждении родилось больше всего детей: к 8 утра их число достигло 14.



Еще одна девочка, весом 3320 граммов и ростом 52 сантиметра, родилась в 1:10 в акушерско-гинекологическом отделении больницы Иоанна Кронштадтского. Третья маленькая петербурженка, весом 3400 граммов и ростом 53 сантиметра, появилась на свет в 01:18 в роддоме № 9. В «красной зоне» в новогоднюю ночь родов не было.