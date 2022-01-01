Рождённый под куранты. Палыч Первый спустя 30 лет снова на первой полосе

Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Первый петербуржец в 2022 году появился на свет в 00:25 1 января в роддоме №18 на проспекте Солидарности, сообщили 47news. Это девочка по имени Лиза. Вес - 3 килограмма 520 граммов. Рост – 52 сантиметра. У мамы Анны Манохиной это были первые роды. Новости о родившихся в новогоднюю ночь малышах — традиционная часть праздничной информационной повестки. Другое дело, никто толком не знает, как складываются судьбы тех, кто явил себя в первые минуты, а то и секунды 1 января. Например, первый выпуск петербургской газеты "Смена" из 1992 года. Главный заголовок на первой полосе "Никто не хотел рождаться. Наш Палыч Первый не подкачал". Рядом улыбающаяся мама показывает спеленатого младенца. Это и есть Палыч. Так как имя ему ещё тогда не придумали, то зовут его по батюшке. Малыш родился в семье студентов-медиков Эли и Паши Гороховых. Он появился на свет в том же роддоме, в котором сегодня родилась Лиза.

"Итак, несмотря на всё плохое и благодаря всему хорошему, в ночь с 31 декабря на 1 января под бой курантов в родильном доме №18 появился на свет мальчик богатырского сложения — ростом в 55 сантиметров и весом 3700", - сообщала 30 лет назад корреспондент "Смены" Алла Дмитриева. А в итоге Эля, Паша и Палыч Первый получили от редакции приз — телевизор.

Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Спустя ровно три десятилетия 47news отыскал героев этой газетной фотографии и заметки. Как оказалось, Палыч в итоге стал зваться Андреем. Звонок корреспондента застал его у посёлка Угольные Копи рядом с Анадырем. Новый 2022 год и своё тридцатилетие он справлял почти за 6 тысяч километров от Санкт-Петербурга на Чукотке. Трудится вахтовым методом и в родном городе будет только в середине января. Если совсем кратко, то медицинская семья Палыча сменила достаточно петербургских адресов и продолжительное время жила во всеволожском посёлке Кузьмоловский. Сегодня Эльвира Горохова работает заместителем травматологического отделения в амбулаторном центре Приморского района, а Павел Горохов - хирург в стационаре города Гатчина.

Сам Андрей "Палыч Первый" Горохов после школы поступил в Автодорожный колледж, где обучился на сварщика. После по собственному желанию пошёл в армию. Его выбрали в войска связи. После демобилизации поступил на океанолога в Гидрометеорологический университет. Отучился год и понял, что хочет в Горный. В итоге ещё через год стал студентом знаменитого университета на 21-й линии Васильевского острова. Диплом получил в 28 лет. Специальность - "разработка месторождений подземным способом".

Фото: Андрей Горохов / с сайта 47news.ru Поделиться Поделиться







- Андрей, прям под самый бой курантов на свет появились, или это наши коллеги 30 лет назад приукрасили? - спросил корреспондент 47news Чукотку. - Да, устроил сюрприз медикам, под бой курантов. Хотя были долгие споры, как меня записывать, 31-го или 1-го, - сообщил первый из 1992-го года за девять часовых поясов от Петербурга. - Только родился — и сразу на первой газетной полосе. А после этого СМИ вами интересовались? - Нет, больше публикаций обо мне не было. Но я и не особо публичный человек. А номер газеты с заметкой о моём рождении у меня есть, причём в нескольких экземплярах. Хотя физически она в моих руках оказалась только пару лет назад.

Фото: Андрей Горохов / с сайта 47news.ru Фото: Андрей Горохов / с сайта 47news.ru Фото: Андрей Горохов / с сайта 47news.ru Поделиться Поделиться







- Как это, когда Новый год и день рождения совпадают в секунды? - Отличительная черта, бьют кремлёвские куранты, а тебе начинают звонить близкие и поздравлять с днём рождения. Для окружающих это выглядит необычно. Мы же вроде Новый год встречаем. И, на самом деле, не всякий вспомнит про день твоего рождения, когда праздник у всех. Это хороший способ понять, кто тебе действительно близок. - В детстве не обидно было - праздника два, а подарков, наверное, меньше? - В количественном исчислении подарков получается меньше, чем у других, но это точно не главное. 47news связался и мамой Палыча Первого, которая 30 лет назад показывала фотокорреспонденту "Смены" своего первенца. Эльвира Горохова подтвердила, всё, что было написано в газете, — абсолютная правда.



Фото: Эльвира Горохова / с сайта 47news.ru Поделиться Поделиться







- Родился Андрюша под бой курантов! Это не выдумка и не пиар-ход. Помню под окнами роддома шум, крики и фейерверки — это молодые папы устроили радостную кутерьму. Вот под эти фейерверки с криками мы и родились. Персонал в родильный зал из-за праздничного стола сбежался с поднятыми эмалированными кружками с шампанским. Благо пациентов-то других и не было. А у меня мыслей никаких не было, кроме как про счастье. Утром пришла педиатр, спросила: "Каким годом ребенка записывать будем? Дело в том, что 24:00 - так время не указывают. Пишут либо 23.55, - это получается 1991 год. Либо 00:05 - это уже 1992 год. Ну, уж думаю, конечно, время вперёд! - рассказала 47news Эльвира Горохова.

Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Что до встречи с корреспондентами "Смены", то они приедут в петербургский в роддом №18 ещё через два дня. Им, естественно, потребуется фото матери и ребёнка. Эльвира больше других обрадовалась человеку с фотоаппаратом. Это означало, что она впервые увидит своего малыша. Тут же нашёлся лучший халат на отделении. Его дала старшая медсестра. Подробнее о том, как сложилась судьба "Палыча Первого" и его телевизора - читайте в материале Александра Калинина на 47news.