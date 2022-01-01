После новогодних гуляний с петербургских улиц вывезли 180 кубометров мусора

Коммунальные службы наводят чистоту на улицах Петербурга после новогодней ночи. На свалку уже отправилось 180 кубометров отходов. О таких данных отчитались в комитете по благоустройству первого января.

Также в городе продолжается борьба со снегом. Сейчас на улицах Петербурга трудятся 960 дворников и 848 единиц спецтехники. За минувшие сутки высота снежного покрова достигла почти 8 см.

«Вчерашние температурные метания погоды от «минуса» к «плюсу» и обратно привели к тому, что на дорогах стали появляться скользкие места, которые требуют особого внимания. В таких случаях, чтобы обеспечить безопасность пешеходов на тротуаре и автомобилистов на проезжей части, используется ая смесь с минимальным содержанием соли», — добавили в Смольном.