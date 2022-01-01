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После новогодних гуляний с петербургских улиц вывезли 180 кубометров мусора

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Коммунальные службы наводят чистоту на улицах Петербурга после новогодней ночи. На свалку уже отправилось 180 кубометров отходов. О таких данных отчитались в комитете по благоустройству первого января.

Также в городе продолжается борьба со снегом. Сейчас на улицах Петербурга трудятся 960 дворников и 848 единиц спецтехники. За минувшие сутки высота снежного покрова достигла почти 8 см.

«Вчерашние температурные метания погоды от «минуса» к «плюсу» и обратно привели к тому, что на дорогах стали появляться скользкие места, которые требуют особого внимания. В таких случаях, чтобы обеспечить безопасность пешеходов на тротуаре и автомобилистов на проезжей части, используется ая смесь с минимальным содержанием соли», — добавили в Смольном.

С утра первого января петербуржцы пожаловались на переполненные помойки. Регоператор, начавший работу несколько часов назад, собирает заявки на горячую линию.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится да.же на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
pol-t’
180 кубов на петербург. Новости уровня крыжопля по масштабу. Скоро будет отчет по отдельным дворникам так как работать коммунальщики хотят как и все.. начиная с 10 января
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