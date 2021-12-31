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В поздравлении космонавтов Рогозин рассказал про проблемы с оборудованием и корпусом МКС

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В праздничном прямом эфире связи с МКС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил российских космонавтов с наступающим Новом годом. При этом он — возможно, случайно — проговорился о технических проблемах, с которыми столкнулись космонавты. Видеозапись опубликована на YouTube 31 декабря.

«Желаю, чтобы ваш дом был уютным, чтобы вы там вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись, и в плане оборудования, и в плане самого корпуса», — сказал он.

Вскоре после этого в пресс-службе Роскомоса уточнили РИА Новостям, что речь шла об уже известных неполадках на станции — в 2020 и 21 годах в корпусе МКС обнаруживали трещины.

Ранее члены экипажа 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили россиян с Новым годом.

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Комментарии (4)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить. Сейчас даже новый год встретить не на что.

Заранее Храни Вас Го/сподь и большое человеческое спасибо. номер карты 2202 2032 9473 8168

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Steam
Он пожелал им исправить неисправности, которые были исправлены год назад?
Смешная отмазка
angel of death
прекратите пакостить на МКС...
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