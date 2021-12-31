В поздравлении космонавтов Рогозин рассказал про проблемы с оборудованием и корпусом МКС

В праздничном прямом эфире связи с МКС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил российских космонавтов с наступающим Новом годом. При этом он — возможно, случайно — проговорился о технических проблемах, с которыми столкнулись космонавты. Видеозапись опубликована на YouTube 31 декабря.



«Желаю, чтобы ваш дом был уютным, чтобы вы там вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись, и в плане оборудования, и в плане самого корпуса», — сказал он.

Вскоре после этого в пресс-службе Роскомоса уточнили РИА Новостям, что речь шла об уже известных неполадках на станции — в 2020 и 21 годах в корпусе МКС обнаруживали трещины.