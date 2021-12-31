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Космос, Байкал, рэп и личная трагедия депутата. Как россиян поздравляют с Новым годом

«Фонтанка» собрала несколько свежих поздравлений с Новым годом от известных людей. В списке — вдохновляющие, трогательные и откровенно странные.

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автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров передали россиянам поздравление с Международной космической станции. «Стол у нас будет по-настоящему новогодний, но только без шампанского — да, на станции "сухой закон"», — рассказали они.

Привету с орбиты росгвардейцы ответили погружением под воду и украшением подводной же елки. «С глубины Байкала водолазы Росгвардии поздравляют жителей России с Новым годом и Рождеством», — прозвучало по спецсвязи.

Вероятно, самым неожиданным обращением отметился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он начал поздравлять девочку Дашу с новогодними праздниками, но увлекся и расписал ей ее судьбу — пикет, задержание и замужество с депутатом Власовым, что «станет самой большой трагедией в его личной жизни». Психоделическое поздравление было записано в рамках акции «Елка желаний». На канале ЛДПР оно вышло в сокращенном виде. Но полная версия просочилась в Сеть.

Иван Ургант примерил на себя роль главного поздравляющего страны и выразил отдельную благодарность Роскомнадзору и СК за бдительность. «Прослушали тысячи часов русского рэпа и смогли остаться верными присяге», — восхитился телеведущий. В ролике ведущий вспомнил обо всем добром и хорошем, что поддерживало россиян на протяжении ушедшего года: Pop-it, новый альбом Оксимирона и многое другое.

Преданных болельщиков поздравили члены сборной России по футболу. Благодарили — в том числе за то, что гоним их вперед.

В новогоднем ролике ТАСС рассказали о сюрпризе от МЧС для Вани Фокина — 3 года назад десятимесячного малыша извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске.

За русский рок отдувались Юрий Шевчук и группа «Кипелов». Первый поблагодарил тех, кто позволил группе ДДТ выжить за счет краудфандинга в нервном 2021 году без концертов. «Сейчас очень много разговоров о войне, меня это очень тревожит и печалит, — сказал музыкант. — Всем мира, друзья».

Валерий Кипелов и музыканты его группы надеются на встречу с поклонниками в новом, 2021 году, благо он для коллектива юбилейный.

Петербуржцев поздравил историк и общественный деятель Лев Лурье. Заканчивающийся год он назвал одним из самых неприятных в истории России, сравнил его с 1852-м, 1952-м и 1983-м. «Следующий год уж точно не будет хуже того, что мы пережили», — сказал он.

На канале Гостелерадиофонда опубликовано новогоднее поздравление режиссера Георгия Товстоногова и актеров Ленинградского Большого драматического театра, снятое на Новогоднем огоньке 1984 года. Артисты поднимают тост и поют песню — и какие же это артисты!

С наступающим праздником «вышкинцев» поздравил ректора ВШЭ Никита Анисимов. Он пожелал «в новом модуле не сдавать задания в 23:59».


О том, что уже услышал от президента Дальний Восток и что предстоит скоро услышать петербуржцам, — читайте здесь, если не боитесь спойлеров.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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