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В лесу под Ижевском нашли замерзающего мальчика без верхней одежды

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Ребенка без верхней одежды нашли в лесу под Ижевском. Мальчик 11 лет был без сознания, его госпитализировали, сообщили 31 декабря в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Удмуртии.

Инцидент произошел в поселке Машиностроитель вечером 29 декабря. Ребенка нашли местные жители.

Несмотря на переохлаждение, мальчик в больнице пришел в сознание, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Известно, что накануне происшествия ребенок отправился искать потерянные ключи от квартиры. Опрашиваются родители, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

22 декабря в селе Прокудино Саратовской области в сугробе нашли мальчика и девочку без верхней одежды. Мальчик скончался, за жизнь девочки продолжают бороться врачи, она пережила клиническую смерть. По подозрению в убийстве арестована мать детей.

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Комментарии (3)

Pilat
Это прямо новый тренд - мальчик с пальчик.
Не хватает только хлебных крошек.
Наверное потому, что туго с хлебом на местах
Артист ритуальных услуг
Косяком пошли.. Или, на них сми велено ныне обращать внимание?
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