В лесу под Ижевском нашли замерзающего мальчика без верхней одежды

Ребенка без верхней одежды нашли в лесу под Ижевском. Мальчик 11 лет был без сознания, его госпитализировали, сообщили 31 декабря в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Удмуртии.



Инцидент произошел в поселке Машиностроитель вечером 29 декабря. Ребенка нашли местные жители.



Несмотря на переохлаждение, мальчик в больнице пришел в сознание, сейчас его жизни ничего не угрожает.



Известно, что накануне происшествия ребенок отправился искать потерянные ключи от квартиры. Опрашиваются родители, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

