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«Это не мое, Дед Мороз подарил». Во Всеволожске задержали петербургского бизнесмена с оружейным арсеналом

Во Всеволожске задержали бизнесмена из Петербурга, хранившего в квартире оружейный арсенал. Мужчина предоставил простое объяснение — всё это ему подарил Дед Мороз.

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Как сообщает 47news, 30 декабря оперативники уголовного розыска пришли с обыском к 42-летнему предпринимателю Карену Чипкиняну. В его квартире нашли пистолет ТТ, револьверы «Таурус» и Ругер», автомат Калашникова, ружье «Сайга» и ворох патронов. В ответ на вопросы о происхождении арсенала, бизнесмен описал того, кто ему всё подарил: мужчина в красной шубе с белыми отворотами, как водится у новогодних волшебников. Стишок бизнесмен читать не стал, но сразу выкидывать подарки счел неприличным.

Неунывающий Карен
Неунывающий КаренФото: 47news.ru
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К 23:00 мужчину задержали по статье о незаконном хранении оружия, а завтра повезут в Смольнинский райсуд на арест. По информации 47news, ранее предпринимателя привлекали за дезертирство, а сейчас у него небольшой бизнес на Финляндском вокзале и «кое-что из кафе».

Обыск шел в рамках уголовного дела об убийстве, находящемся в производстве Следственного комитета Всеволожского района. В сентябре там нашли труп с огнестрельным ранением.

Неунывающий Карен
Неунывающий КаренФото: 47news.ru

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Комментарии (2)

Stargazer_5e4cc3b703773
Гражданин России. Отпустите его, ироды. Он неувиноват.
kuvshinka26
Как же эти ары надоели...
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