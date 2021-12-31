«Это не мое, Дед Мороз подарил». Во Всеволожске задержали петербургского бизнесмена с оружейным арсеналом

Как сообщает 47news, 30 декабря оперативники уголовного розыска пришли с обыском к 42-летнему предпринимателю Карену Чипкиняну. В его квартире нашли пистолет ТТ, револьверы «Таурус» и Ругер», автомат Калашникова, ружье «Сайга» и ворох патронов. В ответ на вопросы о происхождении арсенала, бизнесмен описал того, кто ему всё подарил: мужчина в красной шубе с белыми отворотами, как водится у новогодних волшебников. Стишок бизнесмен читать не стал, но сразу выкидывать подарки счел неприличным.
К 23:00 мужчину задержали по статье о незаконном хранении оружия, а завтра повезут в Смольнинский райсуд на арест. По информации 47news, ранее предпринимателя привлекали за дезертирство, а сейчас у него небольшой бизнес на Финляндском вокзале и «кое-что из кафе».
Обыск шел в рамках уголовного дела об убийстве, находящемся в производстве Следственного комитета Всеволожского района. В сентябре там нашли труп с огнестрельным ранением.