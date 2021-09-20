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Под Всеволожском двое соседей с пистолетом встретили безоружного петербуржца. Один в больнице, второй в морге

Один человек ранен и один погиб в результате стрельбы в садоводстве под Всеволожском

Соседский спор во Всеволожском районе Ленинградской области закончился гибелью одного из участников и тяжёлыми травмами другого. Выходя против жителя Петербурга, они излишне полагались на численное преимущество и пистолет.

Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, конфликт со стрельбой произошёл два дня назад в садоводстве «СКА». Услышавшие звуки выстрелов жители вызвали полицейских на Игровую улицу немногим позже половины седьмого часа вечера.

Выяснилось, что отношения выясняли соседи. 33-летний петербуржец подъезжал к своему участку, когда на пути встали двое — 41-летний житель соседнего участка и его 37-летний знакомый из Иркутской области. На беседу встречающие настроены не были.

По предварительным данным, сосед продемонстрировал пистолет, пригрозил, что готов стрелять на поражение, дальше диспозиция резко изменилась. Мужчины сцепились, владелец не удержал оружие. Получив пистолет, петербуржец выстрелил соседу в ногу. Ещё пара пуль полетела в сторону убегавшего жителя Иркутска. Он добрался до дома на соседней улице и умер. На участке полицейские нашли десять пакетов с веществом растительного происхождения. Их направили на экспертизу.

Раненного в ногу доставили в больницу в тяжёлом состоянии. У него также разбита голова, сломаны основание черепа и два ребра. Известно, что в прошлом году его лишили прав на два года за пьяную езду.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Стрелок задержан на двое суток. Пистолет Макарова со стёртыми номерами и пустым магазином нашли в лесу, метрах в ста от места происшествия.

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Комментарии (8)

AlBerkut
Вот обколются своей коноп.... Ээээ... Пакетом в-ва растительного происхождения, а потом дырявят друг дружку 😎😂😂

Так, по полокам разложим.
1. ПМ? Даже заводской? Именно Макаров, а не жвачкоплюй? Или газовый/СХП/СО/ММГ/пневмат, кустарно переделанный под стрельбу?
2. В 100 метрах волыну нашли? Кто-то типа избавиться пытался?
3. Офигеть травмы, душевно навалял переломаному🤔
dedmoroz_5e4d8827384c2
только так садоводничают на Игровой истинные садоводы СКА ...
spb7771250
Судя по описанию событий и найденному оружию в лесу - "пострадавший" художественно свистит и никакой он не пострадавший. Ствол явно его.
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