Под Всеволожском двое соседей с пистолетом встретили безоружного петербуржца. Один в больнице, второй в морге

Соседский спор во Всеволожском районе Ленинградской области закончился гибелью одного из участников и тяжёлыми травмами другого. Выходя против жителя Петербурга, они излишне полагались на численное преимущество и пистолет.
Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, конфликт со стрельбой произошёл два дня назад в садоводстве «СКА». Услышавшие звуки выстрелов жители вызвали полицейских на Игровую улицу немногим позже половины седьмого часа вечера.
Выяснилось, что отношения выясняли соседи. 33-летний петербуржец подъезжал к своему участку, когда на пути встали двое — 41-летний житель соседнего участка и его 37-летний знакомый из Иркутской области. На беседу встречающие настроены не были.
По предварительным данным, сосед продемонстрировал пистолет, пригрозил, что готов стрелять на поражение, дальше диспозиция резко изменилась. Мужчины сцепились, владелец не удержал оружие. Получив пистолет, петербуржец выстрелил соседу в ногу. Ещё пара пуль полетела в сторону убегавшего жителя Иркутска. Он добрался до дома на соседней улице и умер. На участке полицейские нашли десять пакетов с веществом растительного происхождения. Их направили на экспертизу.
Раненного в ногу доставили в больницу в тяжёлом состоянии. У него также разбита голова, сломаны основание черепа и два ребра. Известно, что в прошлом году его лишили прав на два года за пьяную езду.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Стрелок задержан на двое суток. Пистолет Макарова со стёртыми номерами и пустым магазином нашли в лесу, метрах в ста от места происшествия.