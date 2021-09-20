Под Всеволожском двое соседей с пистолетом встретили безоружного петербуржца. Один в больнице, второй в морге

Соседский спор во Всеволожском районе Ленинградской области закончился гибелью одного из участников и тяжёлыми травмами другого. Выходя против жителя Петербурга, они излишне полагались на численное преимущество и пистолет.



Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, конфликт со стрельбой произошёл два дня назад в садоводстве «СКА». Услышавшие звуки выстрелов жители вызвали полицейских на Игровую улицу немногим позже половины седьмого часа вечера.



Выяснилось, что отношения выясняли соседи. 33-летний петербуржец подъезжал к своему участку, когда на пути встали двое — 41-летний житель соседнего участка и его 37-летний знакомый из Иркутской области. На беседу встречающие настроены не были.

