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В сборной России и других командах выявили новые случаи COVID-19 после отмены молодежного ЧМ

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В составе команд-участников молодежного чемпионата мира по хоккею выявлены новые случаи коронавируса. Как сообщили 30 декабря в пресс-службе Международной федерации хоккея, по одному заболевшему нашли в сборных России, Канады, Германии, Словакии и Швеции.

Имена в пресс-релизе не указаны. По данным источника издания «Чемпионат», в российской команде положительный тест сдал нападающий Данила Юров. Напомним, накануне сообщалось о том, что заразился форвард СКА, 17-летний Матвей Мичков. В итоге федерация приняла решение отменить дальнейшее проведение турнира из-за многочисленных случаев коронавируса.

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Комментарии (1)

Alkaline
А вот если не отменили бы, то, глядишь, и не выявили бы... ;)
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