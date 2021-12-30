В сборной России и других командах выявили новые случаи COVID-19 после отмены молодежного ЧМ

В составе команд-участников молодежного чемпионата мира по хоккею выявлены новые случаи коронавируса. Как сообщили 30 декабря в пресс-службе Международной федерации хоккея, по одному заболевшему нашли в сборных России, Канады, Германии, Словакии и Швеции.



Имена в пресс-релизе не указаны. По данным источника издания «Чемпионат», в российской команде положительный тест сдал нападающий Данила Юров. Напомним, накануне сообщалось о том, что заразился форвард СКА, 17-летний Матвей Мичков. В итоге федерация приняла решение отменить дальнейшее проведение турнира из-за многочисленных случаев коронавируса.

