Путин присвоил российское гражданство Оливейре из тренерского штаба «Зенита»

Еще на два россиянина больше указом президента стало в России 30 декабря. Паспорта получат сотрудники петербургского футбольного клуба.
Гражданство присвоено бразильцу Виллиаму де Оливейре, у него в "Зените" функция помощника тренера. Оливейра в России с 2009 года, он играл за несколько российских клубов, последним из которых была Уфа. Там он и познакомился с Сергеем Семаком, который тогда тренировал эту команду. Оливейру после завершения спортивной карьеры взяли в уфимский тренерский штаб, а затем он вместе с Семаком переехал в Петербург.
Также гражданство присвоено украинцу Евгению Кошелеву. Он начальник петербургской команды, работает в клубе с 2009 года.
Ранее сообщалось, что Путин принял в российское гражданство американку Сюзанну Масси, экс-советницу президента Рейгана.