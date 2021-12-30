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Путин присвоил российское гражданство Оливейре из тренерского штаба «Зенита»

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Еще на два россиянина больше указом президента стало в России 30 декабря. Паспорта получат сотрудники петербургского футбольного клуба.

Гражданство присвоено бразильцу Виллиаму де Оливейре, у него в "Зените" функция помощника тренера. Оливейра в России с 2009 года, он играл за несколько российских клубов, последним из которых была Уфа. Там он и познакомился с Сергеем Семаком, который тогда тренировал эту команду. Оливейру после завершения спортивной карьеры взяли в уфимский тренерский штаб, а затем он вместе с Семаком переехал в Петербург.

Также гражданство присвоено украинцу Евгению Кошелеву. Он начальник петербургской команды, работает в клубе с 2009 года.

Ранее сообщалось, что Путин принял в российское гражданство американку Сюзанну Масси, экс-советницу президента Рейгана.

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Комментарии (1)

VKuser4636990
С таким президентом и УФМС не нужно
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