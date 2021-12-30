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Путин сделал россиянкой бывшую советницу Рейгана

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Сюзанна Масси, американская писательница и неформальная советница президента Рейгана, указом Владимира Путина получила российское гражданство.

Указ был опубликован на портале правовой информации 30 декабря. Кроме 90-летней Масси, россиянами стали несколько французов, потомки русских политэмигрантов.

Масси — американская писательница, автор книги «Земля Жар-птицы» и исследователь истории России. В годы холодной войны она была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу. О намерении получить российское гражданство она рассказала в мае этого года.

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Комментарии (7)

kоt-obormot
Это она Рейгану насоветовала ввод санкций для СССР?
266376699
Какие здесь злобные тролли собрались. Она сама его попросила. Есть где-то видео. Вам какая разница? Чё, знакомому гастарбайтеру гражданство не дали, вот и злитесь?
f0ntan
Видать, в самих Штатах она зачислена в иноагенты и сторонников Кремля
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