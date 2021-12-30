Путин сделал россиянкой бывшую советницу Рейгана

Сюзанна Масси, американская писательница и неформальная советница президента Рейгана, указом Владимира Путина получила российское гражданство.
Указ был опубликован на портале правовой информации 30 декабря. Кроме 90-летней Масси, россиянами стали несколько французов, потомки русских политэмигрантов.
Масси — американская писательница, автор книги «Земля Жар-птицы» и исследователь истории России. В годы холодной войны она была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу. О намерении получить российское гражданство она рассказала в мае этого года.