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Путин подписал закон об обязательной эвакуации граждан в зонах ЧС

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Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, сразу после получения такого указания. Документ опубликован 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон наделяет правом принимать решение об эвакуации правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС. Отмечается, что граждан будут эвакуировать только в случае реальной угрозы их жизни и здоровью, при этом эвакуация не всегда является обязательной мерой.

В 2019 году МЧС обратилось к Путину с просьбой ввести обязательную эвакуацию граждан в зонах ЧС. До сих пор законодательно эта обязанность закреплена не была.

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Комментарии (5)

Чёрт Опасный
Ненуачо... угроза ковидлой и всех пинком под зад... где там Шойгу хотел новые города строить?
Slava_Rossii
Что за понятие - "угроза ЧС"?
ЧС либо есть, либо нет.
Сейчас вот тоже существует угроза ЧС из-за ковида. Значит ли это, что власти могут по приказу выселить всех россиян их России?
Sonata
А что в деталях? При объявлении ЧС граждане сами должны эвакуироваться? Или оплатить принудительную эвакуацию? Упоминается ли здесь как-то "режим повышенной готовности" к ЧС?
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