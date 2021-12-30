Путин подписал закон об обязательной эвакуации граждан в зонах ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, сразу после получения такого указания. Документ опубликован 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон наделяет правом принимать решение об эвакуации правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС. Отмечается, что граждан будут эвакуировать только в случае реальной угрозы их жизни и здоровью, при этом эвакуация не всегда является обязательной мерой.
В 2019 году МЧС обратилось к Путину с просьбой ввести обязательную эвакуацию граждан в зонах ЧС. До сих пор законодательно эта обязанность закреплена не была.