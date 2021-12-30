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Полиция ищет мужчину в ушанке, собака которого покусала ребёнка на Тореза

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Мать 11-летнего мальчика, пострадавшего в Выборгском районе Петербурга, рассказала о нападении собаки. Хозяин спустил питомца с поводка.

Как сообщила «Фонтанке» петербурженка, 30 декабря её муж вместе с сыном были в полиции, поиски владельца собаки продолжаются. Ребёнок рассказал, как накануне около полудня гулял вместе с другом около пруда на проспекте Тореза, 106, где неудачно съехал с горки, так, что рядом — метрах в двух, по его оценке, — оказалась собака.

«Не очень большая, окрас — чёрный с коричневым. Сын сказал, что вроде бойцовская. Его друг говорит, что похожа на добермана. Но они особо не разбираются, не знают породу», — добавляет женщина.

Собака была без намордника и поводка. Он был в руках хозяина, который шёл поодаль. Детям запомнились усы и шапка-ушанка.

Мальчик сказал, что пёс бросился и укусил его за лицо, но после окрика отпустил. Мужчина отругал собаку и посоветовал ребёнку идти домой.

Родители отвезли сына в больницу имени Раухфуса. Там наложили швы и отпустили долечиваться за пределами стационара. Полиция проводит проверку.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Ref
"сказал, что вроде бойцовская" Это основная причина. Сложно поддаются дрессировке и контролю, поскольку в ходе селекции основной упор делался на развитие агрессии в отношении соперника в бою. Как пошла эта мода на собак из США, появилась серьезная проблема.
Airlomaxa
Найти собачника - ховно вопрос. Поспрашивать собачников, посмотреть камеры. Собаководы на районе все друг друга знают.
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