Полиция ищет мужчину в ушанке, собака которого покусала ребёнка на Тореза

Мать 11-летнего мальчика, пострадавшего в Выборгском районе Петербурга, рассказала о нападении собаки. Хозяин спустил питомца с поводка.

Как сообщила «Фонтанке» петербурженка, 30 декабря её муж вместе с сыном были в полиции, поиски владельца собаки продолжаются. Ребёнок рассказал, как накануне около полудня гулял вместе с другом около пруда на проспекте Тореза, 106, где неудачно съехал с горки, так, что рядом — метрах в двух, по его оценке, — оказалась собака.

«Не очень большая, окрас — чёрный с коричневым. Сын сказал, что вроде бойцовская. Его друг говорит, что похожа на добермана. Но они особо не разбираются, не знают породу», — добавляет женщина.