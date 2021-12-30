Собака покусала на севере Петербурга ребёнка, пока он катался с горки

Полиция Выборгского района ищет владельца собаки, которая покусала подростка на проспекте Тореза.
Как сообщили «Фонтанке» 30 декабря в ГУ МВД по Петербургу и области, о том, что произошло во время зимнего досуга 11-летнего жителя района, полиция узнала из больничной телефонограммы. Она поступила накануне около четырех дня. Медики сообщали, что в стационар привезли 11-летнего мальчика с рваной раной. Мать ребенка, по предварительной информации, сообщила, что на сына напала собака на горке у дома 106/2 по проспекту Тореза около 12:30 того же дня.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.