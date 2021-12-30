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Собака покусала на севере Петербурга ребёнка, пока он катался с горки

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Полиция Выборгского района ищет владельца собаки, которая покусала подростка на проспекте Тореза.

Как сообщили «Фонтанке» 30 декабря в ГУ МВД по Петербургу и области, о том, что произошло во время зимнего досуга 11-летнего жителя района, полиция узнала из больничной телефонограммы. Она поступила накануне около четырех дня. Медики сообщали, что в стационар привезли 11-летнего мальчика с рваной раной. Мать ребенка, по предварительной информации, сообщила, что на сына напала собака на горке у дома 106/2 по проспекту Тореза около 12:30 того же дня.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (8)

bluxer
Ответьте себе на простой вопрос: город для людей или для собак?
RMN
Заждались песю на радуге.
AndrewBarsik
Когда ответственность хозяина собаки будет такой же, как если бы он лично умышленно нанёс телесные повреждения покусанному его собакой, то все хозяева собак мгновенно озаботятся и намордниками и ошейниками и воспитанием животных.
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