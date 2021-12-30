Экспертиза сочла песню Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на творчество экс-солиста «Чая вдвоем»

Судебно-музыковедческая экспертиза после изучения творчества певицы Елизаветы Гырдымовой, она же Монеточка, сочла песню «Мама, я не зигую» плагиатом на «Женщина, я не танцую» Стаса Костюшкина из «Чая вдвоем».



О результатах экспертизы 30 декабря в Instagram рассказал адвокат Костюшкина Роман Лалаян. «Это плагиат, это не пародия», — резюмировал защитник и отметил, что судебное разбирательство из Екатеринбурга перенесли в Москву, потому что Монеточка сменила прописку.

Следующее заседание пройдет в феврале, и велика вероятность, что суд встанет на сторону истца. Костюшкин требует с Монеточки 900 тысяч рублей.