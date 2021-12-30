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Экспертиза сочла песню Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на творчество экс-солиста «Чая вдвоем»

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Судебно-музыковедческая экспертиза после изучения творчества певицы Елизаветы Гырдымовой, она же Монеточка, сочла песню «Мама, я не зигую» плагиатом на «Женщина, я не танцую» Стаса Костюшкина из «Чая вдвоем».

О результатах экспертизы 30 декабря в Instagram рассказал адвокат Костюшкина Роман Лалаян. «Это плагиат, это не пародия», — резюмировал защитник и отметил, что судебное разбирательство из Екатеринбурга перенесли в Москву, потому что Монеточка сменила прописку.

Следующее заседание пройдет в феврале, и велика вероятность, что суд встанет на сторону истца. Костюшкин требует с Монеточки 900 тысяч рублей.

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Комментарии (6)

lamer
Какая вторая буква в погоняле этой исполнительницы ртом?
VF812
А точно, что плагиат НА, а не винительный падеж без предлога? я не настаиваю, но глазик дернулся.
265055770
Мелодии в обеих песнях - примитив, там и сравнивать нечего. А если ставить копирайт на местоимение "я" и частицу "не" - так большую часть песен объявить плагиатом можно.
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